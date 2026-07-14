Óscar Orué plantea una reforma del IPS tras 40 años sin cambios y Esperanza Martínez le responde

Las declaraciones surgieron durante el análisis del proyecto que actualiza las exenciones tributarias para eventos deportivos de relevancia internacional, leyes de inversión y el régimen de maquila, que será analizada mañana en sesión ordinaria del Senado.

La iniciativa amplía el artículo 244 para incorporar a los eventos deportivos internacionales dentro de las actividades exoneradas del pago de determinados tributos.

Al responder consultas sobre el impacto de las exoneraciones en las finanzas públicas, Orúe aclaró que esos beneficios fiscales no afectan directamente al IPS. “El tema del IPS, ninguno de estos tributos va a financiar el presupuesto del IPS porque el IPS es una entidad autónoma y autárquica”, explicó.

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No obstante, aprovechó el debate para plantear la necesidad de abrir una discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

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“El IPS hace 40 años que no tiene una reforma y nosotros ya tenemos cinco reformas tributarias en 40 años. Creo que podemos empezar a estudiar como país una reforma que actualice, modernice y sea mucho más equilibrada financieramente”, sostuvo.

Esperanza Martínez: “No sirven reformas para las métricas”

La senadora Esperanza Martínez, del partido Participación Ciudadana (PPC) respondió que el problema del IPS no pasa por la falta de reformas legales, sino por la escasa formalización del empleo y el incumplimiento de las obligaciones patronales.

Afirmó que, pese a las sucesivas reformas económicas impulsadas desde 2013, el número de trabajadores que aportan al IPS prácticamente no creció. “Tenemos leyes que obligan a los empresarios a cotizar al IPS, pero eso no se cumple. Empresas que contratan con el Estado deberían estar al día con sus trabajadores y tampoco sucede”, cuestionó.

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Como ejemplo, citó los sectores de limpieza y seguridad privada, donde -según dijo- persisten incumplimientos laborales incluso en contratos financiados con recursos públicos.

La legisladora sostuvo que el país continúa con elevados niveles de informalidad laboral, pese al crecimiento económico, la expansión del régimen de maquila y las distintas reformas impulsadas por los últimos gobiernos.

“¿Dónde está la formalidad? ¿Dónde está el empleo real que genera la maquila si no aumentan los aportantes del IPS?”, preguntó.

Cuestiona baja presión tributaria e informalidad

Martínez sostuvo que Paraguay mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y que ello limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.

A su criterio, las reformas implementadas priorizaron indicadores económicos sin resolver problemas estructurales.

“Vamos a hacer reformas para las métricas, pero seguimos con una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y sin resolver la salud, la educación ni la infraestructura”, afirmó.

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También denunció elevados niveles de evasión en el ámbito laboral y reclamó mayor control sobre empresas que prestan servicios al Estado.

Además, mencionó investigaciones relacionadas con el sector de los juegos de azar y cuestionó supuestos beneficios tributarios otorgados en administraciones anteriores, señalando que esos recursos deberían destinarse al financiamiento de gastos catastróficos en salud.

DNIT defiende resultados de la reforma institucional

En respuesta, Orúe defendió los resultados obtenidos tras la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Indicó que desde la unificación de Tributación y Aduanas se registraron 250.000 nuevos contribuyentes inscriptos, lo que -según afirmó- refleja un avance en la formalización.

También destacó que la DNIT presentó denuncias ante el Ministerio Público por hechos de corrupción, subvaloración de mercaderías y evasión tributaria.

El titular de la institución aseguró además que la recaudación aumentó en US$ 1.500 millones adicionales en los últimos tres años, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes.

Según sostuvo, ese monto incluso supera los recursos que aportan actualmente las entidades binacionales al Estado paraguayo.