Abrazo con HC: No es “pacto de chonguismo” y dupla de Wiens no debe ser “conspirador”, dice González

El diputado Roberto González (ANR, Añeteté) por una parte intentó justificar el controvertido “abrazo republicano” entre Mario Abdo Benítez y el candidato colorado a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR, cartista) y su jefe de campaña y presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que pudo tomarse como un sometimiento o un pacto entre ambos sectores supuestamente antagónicos.

“Nosotros, cuando hacemos este tipo de encuentro, es por la promesa de trabajar por el Partido Colorado. Eso no significa que nosotros nos convertimos en cómplices, y eso está demostrado en la Cámara de Diputados”, dijo González.

El mismo sostuvo que supuestamente la “concordia” aplica solo hasta las elecciones municipales del 4 de octubre y no implica otros acuerdo más que el electoral, y que eso supuestamente se verá reflejado en su postura política, como por ejemplo, cuando toque votar la elección de Contralor y Subcontralor o en la crítica diaria.

“Nosotros, como disidentes, venimos denunciando lo que tenemos que denunciar y vamos a seguir denunciando. Esto no es un pacto de silencio -ni de complicidad mucho menos-, ni de chonguismo”, insistió González.

Remarcó que el “abrazo republicano” es una obligación a la que están sometidos los colorados desde el momento que aceptan las condiciones de postularse a la interna, y, de lo contrario, ningún colorado sería electo en cargos públicos.

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“Este mismo abrazo republicano se dio cuando Santi (Peña) iba a llegar a la presidencia, pero la disidencia seguimos nosotros desde el inicio del gobierno hasta hoy remarcando los errores, la corrupción y demás en el gobierno”, sostuvo.

En la búsqueda de mas aliados

También, pese a que confirmó que le encomendaron a su candidato a presidente para el 2028 por Añeteté buscar acercamientos con otros, aprovechó para tirarle bombas a otros sectores del Partido Colorado que se dicen disidentes, pero finalmente votan con los cartistas.

“Esa es la misión que en una última reunión le hemos encargado, le hemos sugerido a Arnoldo Wiens, que busque ese acercamiento y ese acuerdo entre todos los sectores disidentes, por llamarle de alguna manera al cartismo”, inició diciendo.

Sin citarlos directamente pero con claras referencias, la munición fue dirigida a la líder de Causa Republicana (CR), la senadora Lilian Samaniego y al precandidato presidencial de Fuerza Republicana (FR) y senador, Luis Pettengill, a quienes reclamó no dejar los “mensajes erráticos y contradictorios” y comportarse decididamente como disidentes.

“Hay que tener cierto perfil para reivindicar para sí el mote de disidente. Disidente es el que habla como disidente realmente camina como disidente, ríe como disidente y llora como disidente y vota como disidente en ambas cámaras del Congreso. O sea, no puede decir que ‘soy disidente, pero soy absolutamente funcional al cartismo’, fustigó.

Hizo una analogía cuestionando, por ejemplo, el hecho de que si Wiens hubiese planteado la enmienda constitucional mau para la reelección de Horacio Cartes en 2017, tendría la altura moral y la posibilidad de “convencer al electorado de que él es disidente al cartismo”

En este caso, el palo fue dirigido a Lilian Samaniego, que encabezó la campaña de recolección de firmas para la enmienda pro reelección de HC, que luego culminó en la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana a manos de la Policía en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

No tiene que ser un “gran conspirador”

Si bien Colorado Añeteté tiene clara la candidatura a la presidencia para el 2028 de Arnoldo Wiens, precisamente, esos nombres (Samaniego y Pettengill) también suenan con aspiraciones presidenciales por la disidencia para el 2028, aunque en su defecto, podrían declinar y decantarse por el cargo de vicepresidente de la República.

Ante esto, González opinó sobre el perfil que cree que debe buscar Wiens para su dupla, empezando por que no cree que deba ser alguien que plantee una candidatura presidencial pretendiendo de entrada descabalgar y ubicarse para la vicepresidecia.

Pero sobre todo, consideró que lo principal es que no sea un “gran conspirador” , que incluso antes de llegar a la presidencia pretenda serrucharle la silla al presidenciable.

La dupla de Wiens “no tiene que ser un gran conspirador que desde el primer día de gobierno comience ya a minar la cancha" y que quiera “llegar por la ventana” a la presidencia, enfatizó.

Consideró que Wiens tendrá la “prudencia y serenidad” para elegir a su compañero, y que cumpla con la otra parte del perfil que se necesita, que es alguien “que coincida en su visión de país que quiere” y no alguien impuesto por un especulador.

Esto último, ya que cree que tampoco debe ocupar un lugar en la chapa “alguien que vino presionando de alguna manera hasta último momento amenazando que va a ser candidato a presidente, sabiendo bien que no va a ser presidente y lo único que quería nomás era ser vicepresidente”.