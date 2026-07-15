“Déjenle trabajar”: Bachi Núñez respalda a Isaías Fretes y pide tiempo para encarar la crisis del IPS

Las declaraciones se producen en medio de denuncias del exasesor del IPS, el economista Sergio Lovera, conocido referente sindical dentro de la previsional, quien aseguró que desde el Poder Ejecutivo existirían obstáculos para que Fretes pueda realizar cambios en la estructura administrativa de la institución.

Sin embargo, Núñez descartó esa versión y afirmó que la trayectoria del titular del IPS demuestra que cuenta con autonomía para ejercer el cargo.

“La personalidad del profesor doctor Isaías Fretes no da para que alguien le pueda manejar. Tiene toda mi confianza y está haciendo lo que muchos presidentes del IPS no hicieron”, expresó.

Pide darle tiempo para investigar hechos de corrupción

El titular del Congreso sostuvo que el nuevo presidente del IPS necesita tiempo para continuar detectando irregularidades acumuladas durante administraciones anteriores.

“Lo que tenemos que hacer es darle el tiempo necesario al doctor Fretes para seguir destapando todos los hechos de corrupción, incluso de periodos anteriores”, manifestó.

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Ante los cuestionamientos sobre la permanencia de funcionarios vinculados a gestiones pasadas, Núñez respondió que cambiar una estructura instalada desde hace décadas no puede hacerse de manera inmediata.

“Ahora recién muchos se dieron cuenta de que no se puede cambiar una estructura que está anquilosada hace 20 años”, señaló.

“Déjenle trabajar”, insiste Bachi Núñez

El presidente del Senado reiteró el mensaje que ya había publicado en sus redes sociales y pidió reducir la presión política sobre el titular del IPS. “Repito lo que dije a través de mis redes sociales: dejémosle trabajar.”

Asimismo, relativizó las denuncias de presuntas presiones desde el Ejecutivo y sostuvo que muchas provienen de exfuncionarios desvinculados. “No puedo creer en un Juan Pérez que hace una denuncia mediática. Que vaya a la Fiscalía y que se investigue; ahí sí es otra cosa”, afirmó.

Núñez recordó que la Mesa Directiva del Senado aceptó el pedido formulado por Fretes para disponer de 30 días antes de emitir una posición sobre el proyecto de ley de emergencia del IPS, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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Indicó que en aproximadamente dos semanas, el 28de julio, el titular de la previsional comparecerá ante la Comisión de Hacienda para presentar el diagnóstico elaborado junto con su equipo técnico. “Él pidió 30 días para evaluar el proyecto. En 15 días viene a la Comisión de Hacienda y probablemente también se invite a otros sectores de la salud”, explicó.

El senador agregó que la intención es ampliar el debate porque la crisis sanitaria excede al IPS. “Si los asegurados tienen problemas, imagínense qué pasa con el 75% al 80% de la población que no está asegurada”, advirtió.

Mesa de diálogo y reformas estructurales

El presidente del Congreso informó que la Mesa Directiva analiza impulsar una mesa de diálogo para abordar de manera integral la situación del sistema sanitario. No obstante, aclaró que la instalación de una mesa técnica impulsada por el Ejecutivo es una decisión exclusiva del Gobierno.

También rechazó que la solución pase únicamente por emitir bonos para que el Estado cancele su deuda histórica con el IPS, propuesta impulsada por algunos sectores de la oposición. “Es una receta que ya viene de años. Es una medida paliativa; es una gota en el mar y se pierde”, sostuvo.

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En cambio, consideró que el debate debe incluir reformas estructurales, entre ellas la modificación de la carta orgánica del IPS y otras medidas de fondo que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

“No desechemos la deuda del Estado con el IPS, pero tampoco descartemos modificar la carta orgánica. Son cuestiones que los técnicos están evaluando y que probablemente se pondrán sobre la mesa en el Parlamento junto con el Ejecutivo”, concluyó.