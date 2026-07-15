Medios comprados “con nuestro dinero” pasan factura a quienes critican al gobierno, dice Filizzola

El 6 de mayo del 2025 el juez penal de garantías N° 11 Yoan Paul López declaró operada la prescripción de la lesión de confianza, con relación a Rafael Augusto Filizzola Serra, actual senador por el PDP y exministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), por supuestas irregularidades en la reparación de 24 comisarías del área metropolitana.

La fiscala Silvia González Vester formuló apelación general el 13 de mayo de 2025 contra ese fallo y ante la falta de resolución, presentó este 13 de julio un escrito instando a la Corte que destrabe el caso, ya que no se conforma la Sala Penal, por discrepancias por parte de la jueza Adriana Giagni, designada para integrarla tras la inhibición de Mario Camilo Torres Leguizamón, quien sostiene que los camaristas originales deberían integrarla.

Filizzola, por su parte, insistió en que la Sala Penal no está integrada porque la fiscala apeló la decisión del juez López, ya que los hechos son del 2011 e incluso la imputación en su contra recién se formuló en el 2013 y el último incidente de su defensa se presentó en el 2016. Recordó además que la Fiscalía recusó a cuatro ministros de la Corte y que cuatro personas incluidas en la causa fueron “blanqueadas” y sacadas del proceso, excepto a él.

“Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Chicaneando y jodiendo y en este caso además me están pasando factura porque estoy criticando los gobiernos de Ueno y Peña. Estos medios que me están criticando son de Ueno, medios periodísticos comprados con nuestro dinero para jodernos a nosotros”, fustigó, haciendo referencia a los más de G. 2,2 billones que IPS otorgó al banco de los exsocios del Presidente de la República, Santiago Peña.

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“La Fiscalía quiere joderme, como le jode a toda la gente”

Aseguró que la falta de resolución de su caso se da porque la propia Fiscalía es la que chicanea, ya que no quiere ir a juicio.

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“La Fiscalía quiere joderme, como le jode a toda la gente. La Fiscalía nunca quiso ir a juicio porque ellos me atribuyen a mí un pago irregular. ¿Ustedes vieron, la Fiscalía les mostró alguna vez un cheque, una orden de pago que haya firmado yo? Nunca, no les va a mostrar nunca porque no existe, porque ese pago hizo el Ministerio de Hacienda, no hice yo y el Ministerio de Hacienda hizo ese pago en contra de lo que le dijo el Ministerio del Interior”, refirió.

Por otra parte, lamentó que no ve un apoyo institucional ni respaldo político por parte del gobierno de Santiago Peña al nuevo Presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes. Esto luego que el exasesor Sergio Lovera criticó al titular de la previsional por supuestamente no presentar ninguna denuncia de las irregularidades que devela de IPS.

“Es importante lo que está haciendo el doctor Fretes, voy a repetir, yo le aprecio al doctor Fretes, yo creo que el doctor Fretes es una persona honesta que tiene buenas intenciones. Ahora, el ahí tiene un montón de limitaciones porque está prácticamente todo el equipo que estuvo siempre. Está trabajando con la gente que es responsable de la situación actual del IPS y él está trabajando dentro del gobierno que no ha hecho nada por el IPS, no solamente no ha hecho nada, sino ha comprometido los recursos del IPS”, afirmó.

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Fretes no tiene apoyo del gobierno, según Filizzola

Filizzola insistió en que hay que darle tiempo a Fretes, ya que actualmente está haciendo un relevamiento de todo lo que está funcionando mal en IPS, sobre todo porque es necesario conocer los nombres y apellidos de quiénes son los responsables de la situación de la previsional y mandar las denuncias a la Fiscalía, además de las medidas de rectificación.

Criticó que gran parte del dinero del IPS esté en una entidad que no tiene las condiciones necesarias para tener tanto dinero público, y eso es posible por unos reglamentos que si bien Fretes no los aprobó, los puede reformar con el actual consejo.

“Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con el doctor Fretes si el tema de los recursos en IPS es el tema más importante, el tema más crucial? Estamos hablando de US$ 300 millones ¿Qué pasa? Tiene limitaciones. Hay cuestiones que el Presidente de la República no le permite o en las que no le apoya. Dudo que le apoye el gobierno. Yo no creo que le apoye”, aseguró.

Si Fretes no denuncia, entregarán un IPS quebraro en el 2028

Agregó que Fretes tiene que ser muy transparente porque si no va a tener la autoridad de denunciar, no va a poder ir a la fiscalía y no va a poder hacer cambios, van a entregar el IPS en el 2028 quebrado.

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“Yo espero que quizás en este momento, por lo que estuve viendo en este momento, lo que él quiere es que existan medicamentos para apagar los incendios más urgentes, quiero creer que es así, que haya medicamentos, que se le atienda bien al asegurado y después ver las cuestiones más complicadas donde va a entrar a chocar con el poder político. Yo espero que esa ese sea el plan”, concluyó.

La administración anterior a la de Fretes, correspondiente a la de Jorge Brítez, modificó su reglamento para depositar más de G. 2,2 billones de los fondos jubilatorios en Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez, de cuyo holding de empresas fue accionista del presidente de la República, Santiago Peña, estando aún en funciones. Un informe de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones indica que con estas modificaciones el IPS violó su propio reglamento.