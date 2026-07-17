Pedro Alliana será el próximo presidente que inaugurará Aña Cua, afirma Santiago Peña

Santiago Peña, acompañado del vicepresidente Pedro Alliana; el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez; y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, verificó el avance de las obras. La comitiva recorrió el área de construcción junto con el responsable de la margen derecha de la Gerencia de Aña Cua, ingeniero Carlos Yorg, quien brindó detalles sobre el avance del proyecto, que contempla la incorporación de tres nuevas unidades generadoras a la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

En conversación con los medios de prensa, Peña recordó que poco después de asumir la Presidencia, el 15 de agosto de 2023, encontró una obra paralizada y con múltiples inconvenientes heredados de la administración anterior. Señaló que, en lugar de mirar hacia atrás, optó por enfocarse en destrabar el proyecto y destacó el trabajo del director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, a quien atribuyó la capacidad de conducir el proceso con actitud y templanza.

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Asimismo, mencionó que mantuvo conversaciones con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien abordó todos los temas relacionados con Yacyretá, especialmente la situación financiera de la binacional.

Avance de obras

En otro momento, el jefe de Estado destacó que las obras registran actualmente un avance del 40,7 % y reiteró que el objetivo es poner en funcionamiento la primera unidad generadora en diciembre de 2028. En ese contexto, reconoció que no llegará a ver la generación de energía durante su mandato y manifestó su deseo de regresar para acompañar al próximo presidente de la República, Pedro Alliana, en la inauguración de la obra.

“A mí no me va a tocar ver la generación de la energía eléctrica para que se le pueda dar una continuidad. Dios quiera que me dé la enorme satisfacción de venir a acompañar al próximo presidente de la República, el compañero Pedro Alliana, para que él pueda continuar con esta obra y sea una linda realidad”, expresó.

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Yacyretá con recursos limitados

Santiago Peña sostuvo que existe la percepción de que Yacyretá dispone de recursos ilimitados, aunque afirmó que la realidad es distinta. Señaló que la entidad cuenta con recursos limitados, lo que obligó a adoptar decisiones difíciles para priorizar inversiones.

Indicó que, desde que comenzó a operar la primera turbina de la hidroeléctrica, únicamente durante el actual gobierno y el de Horacio Cortés se redujo la cantidad de funcionarios. En contraste, afirmó que, en las demás administraciones, incluso durante el gobierno de Fernando Lugo, se incrementó el número de empleados y el gasto salarial, situación que, según dijo, limitó la posibilidad de ejecutar inversiones de esta magnitud.

Con relación al préstamo de 300 millones de dólares, Peña manifestó que el financiamiento constituye una herramienta válida cuando existe un trabajo serio que genere credibilidad y confianza. Añadió que la decisión no depende únicamente de Paraguay, sino que también involucra a Argentina.

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Respaldo político al vicepresidente

“Yo creo que el compañero Pedro Alliana ya ha demostrado su compromiso con el Paraguay para continuar sirviendo al país los próximos cinco años”, agregó.