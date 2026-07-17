Senadora retira de manera indefinida su proyecto de “divorcio exprés”

La ley de divorcio por mutuo consentimiento plantea la modificación del artículo 5 de la Ley Nº 45/91 que establece el divorcio vincular del matrimonio, y busca simplificar el trámite para hacerlo más accesible, rápido y con bajo costo.

El mismo recibió críticas por parte del sector cartista y de un sector evangélico, quienes argumentan que el mismo estaría atentando el valor de la familia; sin embargo, el propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simon, dio su aval del proyecto e incluso lo modificó para que el trámite se realice en una sola audiencia.

La proyectista, Lilian Samaniego, lamentó que se le pusiera el mote de “divorcio exprés”, ya que el mismo representa la opinión de alguien que no cree en el proyecto y fue lo que causó temor en la ciudadanía.

“Este proyecto se llama proyecto de divorcio por mutuo consentimiento. El que puso el nombre exprés, no fueron ustedes (medios de prensa), pues fue una persona que no cree en este proyecto, pero vamos a dejar de lado. Esto causó temor a la gente. Cuando se dice divorcio expres, como si fuera una cosa de tirar rápido y de que no sirve, que no tiene ningún valor”, indicó.

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Samaniego posterga su proyecto de divorcio de manera indefinida

La senadora del Partido Colorado sostuvo que este proyecto representa el sentimiento de miles de paraguayos y paraguayas que le hicieron llegar su dolor por no poder concluir su divorcio por mutuo acuerdo, ya que el mismo les salía caro y no tenían tiempo, por lo que no sabían cuándo les iba a llegar ese momento de “tener su libertad”.

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Agregó que el proyecto es para que miles de familias puedan legalizar su situación y que el bolsillo no sea un impedimento. Además, dijo que tras la audiencia pública decidió postergar el proyecto de manera indefinida.

“A través de esa audiencia pública aprendí y le escuché a gente muy calificada como a la jueza Vivian López, a la gente de la Asociación de Abogados, a gente afectada y tomé la decisión de postergar sin tiempo determinado, hasta tanto logre el mayor de los concensos en este tema”, refirió.

Ante las críticas por parte de grupos religiosos, respondió que el mismo modifica un artículo de la ley vigente, por lo que no se trata de un debate religioso ni de fe.

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“Yo soy católica y respeto a los paraguayos que tengan otra religión, porque eso hace a nuestra convivencia, a nuestra democracia. Esto se trata de los derechos que tiene cada ciudadano paraguayo, de una ley que ya está vigente. Y lo que buscamos es la felicidad de la gente”, señaló.

Samaniego asegura que hay mucha gente esperanzada por proyecto de divorcio

La legisladora aseguró que tras dar a conocer los contactos para abrir el debate sobre el proyecto de divorcio de mutuo consentimiento, las líneas se saturaron con mensajes de miles de personas que tienen esperanza de que este proyecto sea promulgado.

Contó que incluso se reunión con representantes de la Asociación de la Esperanza de Divorciados, del sector de la Iglesia Católica, con quienes está logrando un consenso por tratarse de un derecho adquirido.

“No está en contra de la ley, al contrario, está a favor de las familias, porque quiero que sepan que el dolor está en las familias, porque cada uno de los integrantes, al tomar esta decisión por mutuo acuerdo, formaron ambos o uno de ellos nuevas familias, pero están legalmente unidas a la pareja anterior. ¿Y a quién le afecta esto?, a los hijos y a la familia entera finalmente", detalló.

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Agregó que incluso en el proceso de debate hasta aprendió que las audiencias pueden ser virtuales, lo que ayudaría todavía más a simplificar el trámite y abaratar el costo.

Indicó que en el periodo 2022-2023 se realizaron 14.630 solicitudes del divorcio de los cuales 7.823 fue por mutuo acuerdo y 6.000 a petición de las partes. Entre el 2024 y el 2025 se registraron 15.000 nuevos juicios de los de los cuales el 50% es de mutuo acuerdo y en el 2026 hay 18.000 expedientes aún en trámite. De aprobarse el proyecto, estos procesos se podrían agilizar y destrabar.