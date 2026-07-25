Peña habla de democracia, desprecia el pluralismo y se cuadra ante Cartes para “coloradizar el país”

A lado del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y con varios vacíos en el público, el presidente de la República, Santiago Peña fue el primer orador en el acto de “presentación” de candidatos a intendentes y concejales de la Lista 1 para las municipales de octubre próximo, donde pretendió ufanarse de democracia, menoscabando a los no afiliados y a otros partidos, a la par de anunciar que desde el Palacio de López pretende “bajar a la cancha” para ayudar a “coloradizar todo el país”.

“Hoy, el único partido que defiende la democracia en la República del Paraguay se llama la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado. Y seremos cuestionados, seremos atacados, pero ¿quiénes cuestionan al partido? Cuestionan los que no tienen partido. Cuestionan los que no tienen movimiento. Cuestionan los que no tienen identidad partidaria", comenzó diciendo Peña.

En un gobierno marcado por una fuerte persecución a todo aquel que no es cartista, Peña hizo alarde de ignorancia o prepotencia, al sostener que “la base de la democracia paraguaya es la elección y es la participación”.

Lo que olvida o ignora convenientemente el mandatario es que nuestra Constitución Nacional establece que la democracia en nuestro país es “representativa, participativa y pluralista”, y para colmo, Peña se jactó de pretender hundir más lo relacionado al pluralismo, al adelantar que en vez de atender los graves problemas en su gobierno (empezando por salud), se dedicará a ser “jefe de campaña” de la lista 1.

“Yo no voy a mirar la elección del próximo 4 de octubre desde una gradería. Me voy a bajar a la cancha para asegurarme de que cada uno de los 263 candidatos del Partido Colorado y todos los concejales, todos los candidatos a concejal lleguen a la administración municipal", sostuvo.

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Incluso, terminó confirmando un “secreto a voces” en su gobierno, que realmente él responde a Cartes, ya que literalmente se cuadró ante él con “mano a la visera”, como hace un subalterno ante un superior en la jerarquía militar.

“Mi querido presidente del partido (Cartes). Como jefe de campaña de la Lista 1, quiero ponerme las manos a la visera, Horacio Cartes, y decirte que vas a tener acá en este presidente de la República un compañero para que todos los candidatos de la lista uno salgan con orgullo a trabajar en lo que queda de estas elecciones”, y remató afirmando: “Yo les digo fuerte y claro, sí, queremos coloradizar el Paraguay”.