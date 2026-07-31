Testigo denunció en juicio que intendente de Jesús intentó atropellarla y que recibe amenazas

Durante la última jornada del juicio oral que afronta el intendente colorado de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay, declararon tres personas, quienes confirmaron presuntas irregularidades en el uso de recursos especiales que la Comuna recibió para preservar patrimonios históricos.

Sin embargo, el testimonio más duro lo dio Diana Monzón, quien denunció que en más de una oportunidad recibió amenazas por parte del intendente Garay.

“Porque yo fui la denunciante de este caso como ciudadana, yo no tengo nada en particular; él no es mi amigo, mi enemigo, nada. Solamente quiero que se haga justicia”, dijo la mujer.

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Monzón manifestó ante el Tribunal que en una ocasión el jefe comunal intentó atropellarla con su vehículo a tres cuadras de su casa cuando la encontró caminando por la calle.

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“Y también he recibido muchas amenazas. Frente a mi casa pasan vehículos desconocidos, sin chapas y diciéndome que yo no venga a declarar. Yo estoy pasando un momento muy complicado en esta situación, porque tengo un hijo menor a quien también varias veces le dijeron que no salga más porque tenemos enemistades”, dijo visiblemente preocupada la testigo.

Se niegan a tomarle la denuncia

Pero la situación no quedó allí, Diana Monzón agregó que fue hasta la comisaría jurisdiccional y los uniformados no le tomaron la denuncia, por lo cual teme por su vida.

“Me fui a la comisaría en su oportunidad, pero ni siquiera labraron acta, nada no escribieron. Por ejemplo, la semana pasada volvieron a ocurrir cosas raras. Pasó frente a mi casa un auto negro sin chapa y cuando estaba por llegar bajó el vidrio y me dijo unas palabras, cosa que no llegué a entender”, sostuvo Monzón.

En respuesta, la jueza Elsa García, presidenta del Tribunal, le indicó que debe ir nuevamente a la comisaría a presentar su denuncia y que el hecho es una acción penal privada, aunque le remarcó que el Ministerio Público debería brindar protección a su testigo.

En tanto, Monzón, luego de denunciar la amenaza, manifestó que como ciudadana se percató de que existían empresas de maletín que recibían dinero, pero que las obras se llevaban adelante con maquinarias y funcionarios municipales.

Dijo que Sonia Brítez, quien aparece como dueña de la empresa Brítez Emprendimiento es su vecina, que “no tiene ni una carretilla para ejecutar las obras de empedrado”.

Agregó que la mujer es pareja de un funcionario municipal y que las obras se ejecutaron con maquinarias y mano de obra de la Municipalidad de Jesús.

Por su parte, el concejal Wilfrido Schilder indicó que la administración municipal utilizó los recursos especiales sin brindar información a la Junta Municipal y que la falta de transparencia es una constante en la Municipalidad de Jesús.

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El jefe comunal está acusado de haber autorizado pagos sin respaldo suficiente utilizando documentación irregular. Se lo acusa de haber hecho contrataciones con empresas fantasmas que ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 2.440 millones.