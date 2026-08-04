Acusan a ministra de Obras de tener gestión con “olor a corrupción” y el lunes irá a mesa directiva

El senador Líder Amarilla (PLRA) lanzó fuertes acusaciones contra la gestión de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde se analizó el proyecto de préstamo de hasta US$ 286 millones para la construcción del corredor bioceánico sur.

Amarilla sostuvo que la obra es necesaria para el país, pero cuestionó los costos con los que, según denunció, se ejecutan los proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

“El problema en la administración de la señora Centurión es que está marcado fuertemente con olor a corrupción”, afirmó el senador liberal.

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El legislador sostuvo que algunas obras son adjudicadas por montos que duplican los costos que, según su comparación, deberían tener y cuestionó, además, los gastos en consultorías, fiscalización y otros componentes asociados a los préstamos internacionales.

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Denunció sobreprecios de hasta 49%

Amarilla tomó como referencia datos presentados anteriormente por su colega Éver Villalba (PLRA), quien había denunciado supuestos sobrecostos por más de US$ 157 millones en 13 licitaciones del MOPC correspondientes a los años 2024 y 2025.

Según los datos expuestos por Villalba, varias adjudicaciones superaron ampliamente los precios de referencia establecidos por el propio MOPC.

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Durante la reunión, Amarilla mencionó, entre otros casos, una obra cuyo precio referencial era de G. 40.000 millones y que finalmente fue adjudicada por G. 49.000 millones, un 21% más. También citó otra obra con un precio de referencia de G. 72.000 millones, adjudicada por G. 114.000 millones, lo que representa una diferencia cercana al 49%.

En otro caso, señaló que una obra con un precio referencial de G. 46.000 millones fue adjudicada por aproximadamente G. 67.000 millones. “Todo, un aumento en total, un promedio de 30 a 40% de sobreprecio”, sostuvo Amarilla al cuestionar las adjudicaciones.

Cuestionó el costo del corredor bioceánico sur

El senador también puso bajo la lupa el costo por kilómetro del proyecto del corredor bioceánico sur.

Según su cálculo, el préstamo analizado representaría aproximadamente US$ 1,65 millones por kilómetro, mientras que, comparó, en otras rutas de la región el costo podría ubicarse entre US$ 600.000 y US$ 700.000 por kilómetro.

Amarilla sostuvo que los elevados costos terminan reduciendo la cantidad de kilómetros que pueden construirse con los recursos obtenidos mediante endeudamiento. “Si tenés 100 millones de dólares y pagás más caro, hacés solamente 20 kilómetros pudiendo haber hecho 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque se paga el doble”, cuestionó.

Centurión se reservó la respuesta

La ministra Claudia Centurión no respondió durante la reunión de la Comisión de Hacienda a las acusaciones planteadas por los senadores.

La titular del MOPC fue convocada para el próximo lunes ante la Mesa Directiva del Senado, junto con los líderes y vicelíderes de las bancadas, oportunidad en la que deberá responder a los cuestionamientos. La invitación ya había sido solicitada por el senador Villalba en una anterior reunión de la mesa directiva.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) pidió específicamente que Centurión lleve información sobre una de las licitaciones cuestionadas por Éver Villalba.

Mencionó un caso en el que, según expuso, una empresa presentó una oferta de G. 25.000 millones, pero finalmente otra firma habría resultado adjudicada por cerca de G. 49.000 millones. La legisladora incluso habló de una posible colusión entre empresas y sostuvo que la ministra debería explicar las razones de la descalificación de una de las ofertas.

Las denuncias fueron planteadas en momentos en que el Senado analiza un nuevo millonario endeudamiento para financiar infraestructura vial, por lo que los legisladores opositores reclamaron explicaciones sobre los mecanismos de contratación y los costos de las obras ejecutadas por el MOPC, respuestas que la ministra dará el lunes en reunión de mesa directiva del Senado.