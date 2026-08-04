Dudas sobre título de Retamozo: Raúl Benítez denuncia presunta firma adulterada y cadena de sospechas

La semana pasada, el senador Ramón Retamozo (ANR) tildó de irresponsables e incluso deslizó como amenaza una posible querella contra el diputado Raúl Benítez (Independiente), que hace un tiempo viene indagando sobre el título de abogado de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter) del exmiembro del JEM, pese a las trabas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para proveer documentación oficial y pública.

“No hay dos sin tres”, dijo Benítez sosteniendo que existen sospechas sobre la legalidad del título de abogado de Retamozo, tal como hubo antes con otros también exmiembros -e incluso presidente- del JEM como fue el exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora Fuerza Republicana).

Durante la etapa de oradores de Diputados, Benítez, expuso sobre la existencia de más dudas en base a la poca documentación oficial obtenida por las vías legales, y, pese a que el MEC por ejemplo oculta información vital como es el certificado de estudios.

Entre las principales dudas planteadas ahora por Benítez figura:

Carrera supuestamente cursada en Paraguarí pero con título registrado en Ciudad del Este.

¿Filial fantasma?: Inexistencia de datos sobre la sede en la ciudad de Paraguarí o Yaguarón, donde no figuran registros más que una resolución de cierre.

Diferencias evidentes en la firma de su “certificado de conclusión” de carrera y su título.

Pedido de suspensión de Registro de títulos de 29 filiales, incluida la de Yaguarón (Paraguarí).

Pedido de cierre de estas universidades ante sospechas de emisión de títulos falsos.

Retamozo “deslizó que podría accionar judicialmente, entonces me veo en la obligación de hacer una aclaración y demostrar que lo que tenemos tiene sustento”, dijo Benítez antes de iniciar la exposición de sus sospechas fundadas en la documentación disponible.

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“La semana pasada, cuando el colega se defendía mostró su título de abogado. El primer punto llamativo es que él, en su defensa menciona que estudió en Paraguarí. Pero que su título cuando él lo muestra dice: ‘Certificado dado y registrado en Ciudad del Este en noviembre del año 2013′“, destacó Benítez.

La duda sobre el haber cursado la carrera en Paraguarí no termina ahí, ya que tampoco existe certeza documental sobre la existencia de dicha sede, más que una sola resolución de cierre de 29 filiales de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter).

A esto hay que sumarle, que el MEC, antes de asumir la postura de no dar más datos sobre presuntos títulos falsos, “el MEC nos remite el registro del título con la sede filial que le corresponde a dicho título y en este caso Ramón Retamozo menciona que estudió en Paraguarí, pero el título aparece registrado en Ciudad del Este”.

También se solicitó al MEC las resoluciones de habilitaciones de carrera de la Universidad Tres Fronteras desde su creación hasta el año 2025 y “no existe un solo documento que mencione la sede de Paraguarí, no hay una sola evidencia de la existencia de esta sede en la cual Ramón Retamozo dice haber estudiado”.

Solo existe una resolución de cierre de filiales datada en 2015, pero que para colmo, dispone “solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) que se disponga la medida de suspensión de registro de los títulos expedidos por la Universidad Internacional ‘Tres Fronteras’”.

Presunta firma adulterada

La propia documentación expuesta en el Senado por Ramón Retamozo lo terminó embarrando más, ya que ante el pleno había expuesto un “certificado de conclusión de carrera” -cuya validez legal se duda ya que no lo válido es el certificado de estudios, y para colmo, se registran evidentes diferencias en las firmas estampadas en la documentación.

“La primera pregunta que yo me hago es ¿qué es un certificado de conclusión de carrera?. Normalmente cuando uno termina la carrera y cuando quiere demostrar eso, entrega su título y su certificado de estudios“, destacó Benítez.

Sin embargo, dicho “certificado de conclusión de carrera” y su título sumaron más sospechas ante las diferencias entre la firma de Gustavo Duarte Romero, secretario general de la Uninter.

“Nos llamó la atención que dentro de este certificado de conclusión de carrera encontramos una firma de Gustavo Duarte Romero y que, al comparar, con la misma firma, del mismo señor, con el mismo cargo del título de abogado, encontramos que existe una diferencia en la segunda firma. La del certificado de conclusión, parece una firma adulterada, parece un garabato", dijo exponiendo ambos documentos proveídos por el propio Retamozo.

Por otra parte, también apuntó que en 2014 se presentaron proyectos para eliminar la Uninter y la Universidad Sudamericana (la que dio título a Hernán Rivas), donde argumentaban su proyecto ante las denuncias ya entonces de emisión de presuntos títulos falsos.

“En la exposición de motivos, cuando presentan, admiten y cuentan estos diputados que se estaban expidiendo títulos a gente que no se estaba formando y entre eso estaban la Sudamericana y la Universidad Tres Fronteras”, remarcó.

Finalmente, como elemento de sospechas, acotó que la semana pasada, cuando Retamozo fue consultado sobre si hizo o no una tesis para recibirse, este primero dijo que no, luego que sí, pero al final que no.

Plantea nuevo pedido de informes

Ante estos elementos de sospecha y la falta u omisión de respuestas por parte del MEC, el diputado Raúl Benítez planteó solicitar informes sobre Retamozo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los datos solicitados son: