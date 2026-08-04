Video: Hugo Meza receta pastillas de “ubicol” a ministra de Obras y que lleve su “simpatía” a Diputados

La reacción del diputado Hugo Meza (ANR, B) y su “prescripción” de “Ubicol” a la ministra de Obras, Claudia Centurión evidencia aún más la grieta en el cartismo que sigue generando el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo por un monto de hasta US$ 75.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural, más aún luego de que la ministra fue a hablar del tema hoy en el Senado junto al senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, cuando el proyecto figura para su tratamiento en la fecha en Diputados.

“Quiero hacer referencia al show que está armando un senador (Beto Ovelar), presidente de una comisión en estos momentos en el Senado, con la complicidad de una ministra de Obras Públicas que le falta una pastilla que se llama ‘Ubicol’“, dijo Meza, remarcando a la ministra a ubicarse y respetar a la Cámara Baja.

Esto luego de que Centurión compareciera esta mañana al Senado a defender este préstamo de US$ 75 millones, puenteando a Diputados donde hoy debería analizarse el proyecto, que incluso antes de esto ya generó quiebres en el cartismo, porque el 50% de los fondos irá al departamento de Caaguazú, el cual representa Ovelar.

Desde la semana pasada se registra una “guerra fría” entre diputados cartistas y “Beto” Ovelar, luego de que el senador haya ido a la sesión de Diputados a presenciar la votación del proyecto; lo que generó enojo en los diputados.

Ahora, la guerra ya alcanza a la ministra de Obras, a quién le llovieron reclamos por privilegiar a un solo departamento y hasta por su falta de “simpatía”.

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“Lo que no aceptamos desde la Cámara de Diputados es el tutelaje, la falta de respeto de un senador que cree ser superior a todos. Entonces, la señora ministra lo que tiene que hacer es venir a explicarnos -con toda la gracia que la caracteriza, aunque a veces nos quiere comprar con esa sonrisita- por qué es importante y por qué se priorizaron a algunos departamentos y a otros no", dijo Meza

Previamente, uno de los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado, el guaireño Alejandro Aguilera también exigió antes de tratar el proyecto que la ministra comparezca ante la Cámara Baja.

Finalmente, Meza volvió a exigir a la ministra de Obras respeto a la Cámara Baja y dejar el show de “Beto” Ovelar.

“No sé por qué se va a hacer ese show en una comisión donde ya pasó y traspasó a esta Cámara de Diputados. En síntesis, a esta Cámara de Diputados se le respeta, porque tenemos la carrocería y la suficiente capacidad de discernir lo que le conviene o no al Paraguay”, apuntó Meza.