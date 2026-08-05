Beto vs. Diputados: “Se dice que el celo del político es peor que el celo del jaikuaáva”

El senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar salió al paso de las críticas de diputados cartistas por el proyecto de ley que autoriza un préstamo de US$ 75 millones para la construcción y mejoramiento de rutas y caminos vecinales, cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados quedó ayer frustrado por falta de quórum.

La iniciativa se convirtió en uno de los nuevos focos de tensión dentro del oficialismo, debido a que aproximadamente la mitad de los recursos está destinada al departamento de Caaguazú, territorio político de Ovelar.

Durante su intervención en la etapa de oradores del Senado, el legislador agradeció a sus colegas por el respaldo que recibió el proyecto en la Cámara Alta y defendió la distribución de los recursos.

Beto Ovelar niega que el préstamo sea para su beneficio político

Ovelar reconoció que un porcentaje importante del crédito será destinado a Caaguazú, pero rechazó que esto implique que esté buscando un rédito político personal.

Explicó que su actuación respondió a una aplicación de la denominada “Realpolitik”, basada -según sostuvo- en el diálogo, la negociación y la articulación política para conseguir obras para las comunidades.

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El senador sostuvo que en la política actual los beneficios de una obra no necesariamente se traducen en réditos para un solo dirigente.

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“Cuando interpretamos que cuando alguien actúa como articulador o gestor se va a llevar todo el rédito político, están errados”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que los dirigentes locales y las comunidades también tienen un papel determinante en la capitalización política de las obras.

“Lamento la particularización del proyecto”

Ovelar cuestionó que sus colegas diputados hayan convertido el proyecto en una disputa política y remarcó que el crédito no está destinado exclusivamente a Caaguazú.

“Lamento mucho la particularización de un proyecto que es para beneficiar a seis departamentos”, sostuvo.

El senador afirmó que se trata de recursos destinados a comunidades que llevan años postergadas por la falta de infraestructura vial, por lo que pidió que el debate no se reduzca a una cuestión de intereses políticos.

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También reivindicó el proceso de análisis realizado por el Senado y comparó este tratamiento con el trabajo realizado por la Cámara Alta sobre la reforma de la Caja Fiscal.

Según explicó, los senadores se tomaron el tiempo para escuchar a distintos sectores antes de introducir modificaciones a la propuesta que había sido aprobada inicialmente por Diputados.

Críticas al “celo” político de sus colegas

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Ovelar atribuyó parte de la resistencia de sus colegas al celo político.

“Se dice que el celo del político es peor que el celo del Jaikuaava (del que sabemos). Esos que tiran para su arco, por eso algunos exteriorizan su oposición abierta. El problema de testosterona es difícil”, dijo en alusión al diputado cartista Hugo Meza, quien ayer recomendó “ubicol” a la ministra, para que deje el “show” del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar y respete a la Cámara Baja compareciendo ante ellos.

Incluso señaló que algunas de las posiciones asumidas por sus colegas podrían responder a una cuestión personal y cuestionó que el proyecto haya sido convertido en una disputa dentro del propio oficialismo.

Ovelar recordó además su extensa trayectoria política para señalar que conoce el funcionamiento de la política territorial y la manera en que las obras públicas son gestionadas y capitalizadas por los dirigentes locales.

Pidió a las comunidades que no desfallezcan

Ante la incertidumbre sobre cuándo finalmente Diputados tratará el préstamo, el senador dirigió un mensaje a las organizaciones sociales, campesinas y comunitarias que reclaman obras viales.

Les pidió que continúen insistiendo y no abandonen sus reclamos. “No desfallezcan, que si no este martes, va a ser el siguiente, y si no el siguiente, va a ser el siguiente”, manifestó.

Ovelar expresó su confianza en que el proyecto finalmente será aprobado, al recordar que se trata de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y que el Congreso cumple el papel de analizarla, modificarla y articular su aprobación.