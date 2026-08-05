Elecciones municipales: Máquinas de votación ya están en las calles para practicar

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) pone a disposición de la ciudadanía las máquinas de votación, para practicar y conocer el funcionamiento del voto electrónico. Son las mismas máquinas que serán utilizadas para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

En Asunción, las máquinas de votación están instaladas en la Estación de Buses de Asunción (ex Terminal de Ómnibus), plazas, supermercados, parques, despensas, shoppings, instituciones públicas y espacios de alta concurrencia.

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Así también, la divulgación se extiende en todo el territorio nacional para que los ciudadanos puedan acceder a las máquinas de votación, a través de los funcionarios de los Registros Electorales y Centros Cívicos de cada comunidad.

Inicia simulacro de voto en casa

Por otro lado, dando seguimiento al Cronograma Electoral, la Dirección de Derechos Humanos, dio inicio a las labores de simulación del recorrido que se realizará el 4 de octubre en el marco del “Voto en Casa”, conforme al desarrollo efectivo del Programa Voto Accesible.

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El objetivo de dicho simulacro es conocer el domicilio real de los electores beneficiados por el programa “Voto Accesible”, en su modalidad “Voto en Casa”, a fin de medir el tiempo y efectuar los cálculos o ajustes para la jornada electoral.

Asimismo, se hizo también la presentación de las máquinas de votación para la divulgación de su uso entre los beneficiarios del referido programa. El recorrido se extenderá durante todo el mes en las 19 ciudades donde se aplicará el “Voto en Casa”.

En la nómina están 608 electores distribuidos en Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano R. Alonso, Ñemby, San Lorenzo y Villa Elisa, Coronel Oviedo, Caaguazú, Encarnación, Cambyretá, Ciudad del Este, Villa Hayes, San Estanislao, Villarrica, Caazapá y Concepción.