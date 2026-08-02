Financiamiento político: ¿Cuánto dinero se gastará en proselitismo en Asunción?

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó las declaraciones de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a intendentes y concejales oficializados que participarán de las elecciones del próximo 4 de octubre. También están disponibles los documentos de los candidatos a concejales suplentes.

El ciudadano que quiera saber cuánto destinará cada candidato para hacer proselitismo puede ingresar al Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) para acceder a lo declarado.

El director de Financiamiento Político, Christian Ruiz Díaz, informó que el ciudadano puede acceder a las declaraciones juradas desde la web y puede incluso imprimirlas si así lo desea.

“Las declaraciones de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a intendentes y concejales oficializados que presentaron ya están publicadas y son de libre acceso para el ciudadano. Están en un formato simple que puede incluso bajar e imprimir el documento”, manifestó Ruíz Díaz.

¿Se evita el financiamiento con dinero sucio en Asunción?

El financiamiento político en Paraguay está regulado por la Ley N° 4.743/2012, actualizada por la Ley N° 6.501/2020 y algunas reformas recientes orientadas a la modernización digital y de control. Su objetivo central es transparentar el origen y uso del dinero en las campañas electorales.

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Sin embargo, los documentos que finalmente presentan los diversos candidatos son tan escuetos que en la práctica, es imposible la trazabilidad del dinero que ingresa en la política. Incluso desde la Justicia Electoral se asegura que la ley no impide la infiltración de dinero del crimen organizado en las campañas políticas.

Esto se debe a que la ley existente no les brinda las herramientas legales suficientes para frenar el ingreso de dinero sucio en la política.

Un ejemplo claro es Asunción, donde pujan cuatro candidatos para llegar a la intendencia y a diario se ve un gran despliegue de actividades proselitistas en radio, televisión, redes sociales y la vía pública. ¿Pero refleja esa parafernalia electoral el dinero reportado?

El cartista Camilo Pérez es la opción del Partido Colorado, Soledad Núñez está cobijada por la Alianza “Unidos por Asunción”, Rodrigo “Bukele’i” Franco es candidato del Partido Demócrata Cristiano y Arlene Aquino se presentó por el Partido Patria Soñada.

Los cuatro candidatos presentaron sus declaraciones juradas, pero de su contenido se puede deducir que solo lo hacen para “cumplir con la ley”, por que basta con mirar las propagandas electorales, las reuniones y los traslados para darte cuenta de que el dinero declarado es casi nulo para lo que realmente proyectan en este camino rumbo a las elecciones del 4 de octubre.

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¿Cuánto gastarán los candidatos en Asunción?

En ese contexto, el que mayor dinero reportó que utilizará en proselitismo es Camilo Pérez, quien dijo que usará G. 700 millones de sus recursos propios. Lo llamativo es que no reportó movilidad, pero en sus despliegues proselitistas incluso se vieron vehículos de alta gama y de competición.

En segundo lugar quedó Arlene Aquino, quien declaró que usará para su campaña política G. 600 millones y además reportó una camioneta para su movilidad.

Por su lado, Soledad Núñez, candidata de una coalición de partidos bajo la Alianza “Unidos por Asunción”, declaró que utilizará G. 100 millones en proselitismo. No reportó el uso de transporte para su movilidad.

Por último, Rodrigo “Bukele’i” Franco dice que utilizará G. 50 millones con su sueño de llegar a la Municipalidad de Asunción.

Si bien, la ley permite que las campañas proselitistas puedan ser financiadas con donaciones y aportes hasta el 4 de octubre, ahora deberán los partidos políticos declarar el dinero para buscar trazabilidad.