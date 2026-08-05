Préstamo del BID: Ministra Claudia Centurión es citada el lunes por cartistas en Diputados

El vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B), que ayer le recetó ‘Ubicol’ a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, confirmó que para este lunes 10 está convocada ante las bancadas oficialistas , para ser cuestionada sobre este préstamo. También le recomendaron al senador Silvio “Beto” Ovelar la “práctica del silencio”.

Previamente, ese mismo lunes, Centurión está convocada para las 9:30 aproximadamente para comparecer ante la Mesa Directiva del Senado, por otro proyecto de interés del Ejectivo, impulsado personalmente por el vicepresidente Pedro Alliana.

Meza remarcó que pretenden cuestionarle a la ministra detalles de este préstamo, como por ejemplo el destino de unos US$ 5 millones para “asesorías” que cree puede ser el verdadero “interés” del Beto Ovelar tras este proyecto.

“Simplemente nos llama la atención la distribución de estos recursos. Saber un poco en qué concepto se va a gastar”, ya que “muchos no hablan que hay 5 millones de dólares de razones también acá en asesoría, etcétera”, así como saber cuál es el tiempo de ejecución, qué empresa están detrás de todo esto, apuntó Meza.

El préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desató una guerra entre cartistas que trascendió la Cámara Baja, donde el detonante fue el intento de “niñereada” de Ovelar cuando se iba a votar en Diputados, sumado al hecho de que el 50% de los fondos serán para financiar obras en Caaguazú, feudo del senador.

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“Lastimosamente el senador Ovelar cabalgó sobre este proyecto de ley de préstamo de US$ 75 millones y se empantanó por un ejercicio que le falta a él muchas veces -y quizás a mí también- que es una cuestión personal: Poder callarse”, dijo Meza

Le recomendó ese ejercicio de hacer silencio ya que si no incurría en “maltratar a la Cámara de Diputados” no se estaría en esta situación.

Meza también dijo que Beto Ovelar tiene una “ensalada de fruta en su cabeza” y que en medio de su pelea -de él solo- se puso a tirotear contra cualquiera, incluido el líder de bancada cartista en Diputados -y su rival político- Miguel Del Puerto, a quien acusó falsamente de trabar el proyecto.

La ministra de Obras entró de refilón en la guerra, luego de que ayer, justo cuando se iba a tratar el proyecto en Diputados, ella fue hasta el Senado convocada por “Beto” Ovelar.

¿“Mordieron” a la ministra y a Ovelar con Cartes?

Respecto a las críticas a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se le consultó a Meza si le llevaron sus críticas contra ella y contra Ovelar al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en la reunión que tuvieron el pasado lunes.

“No, yo debo ser honesto, no hemos tocado esos temas con el presidente del partido. Fue una reunión, un saludo. Nos expresó su deseo de jugar la reelección a la Junta de Gobierno”, dijo Meza.

No obstante, sí reconoció que continuamente está en diálogo con el presidente de la República, Santiago Peña, quien le tolera su condición de “colorado oficialista con pensamiento crítico”, y como tal, tiene sus cuestionamientos serios contra la ministra, que tiene “dormidos” uno US$ 100 millones del programa Tapé (Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa).

“Yo quiero que miren ustedes la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Yo no sé si hay problema con el anterior ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) que no le transfería plata, pero falta mucha gestión. Les doy solo un ejemplo, un proyecto como Tape que es para levantar o poder intervenir casi 400 establecimientos educativos con financiación, con plata en caja, tiene cero ejecución. Estamos hablando de 100 millones de dólares”, remarcó.

Meza, si bien intentó bajar los decibeles con la ministra y retiró su prescripción de “Ubicol”, de todos modos dijo que el presidente Peña debería evaluar si esta falta de gestión en ese programa no le juega en contra.

“Imagínense si nosotros tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones vigoroso, con gestión, con capacidad resolutiva, vos le podés hacer lucir al presidente de la República inaugurando un establecimiento educativo que tanta falta hace para reparación. Pero tenes 100 millones de dólares en ejecución cero”, disparó.