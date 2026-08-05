Wiens dice que la “unidad” debe construirse “preservando la independencia de criterio”

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, visitó la localidad de Colonia Independencia, departamento de Guairá, en una reunión política de apoyo a la candidatura de José Resquín a la intendencia de dicha ciudad, con vistas a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Asistieron, entre otros, el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa (ANR-HC) y el exsenador y exjefe departamental Rodolfo Friedmann. El político colorado está acusado y en espera del inicio de juicio oral y público por el presunto desvío de los fondos de la merienda escolar en la Gobernación de Guairá.

Conforme a los datos, la reunión “ratificó el espíritu de unidad” con miras a las elecciones municipales. En la reunión, Arnoldo Wiens reiteró su apuesta por la unidad partidaria “como herramienta para ganar la mayor cantidad de municipios, recuperando aquellos que están en manos de otros partido”. “Todo dentro de la lista 1, nada fuera de la lista 1”, expresó Wiens.

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“Independencia de criterio”

El exsenador y exministro de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) señaló que esa “unidad debe construirse preservando la independencia de criterio, manteniendo una posición responsable para señalar aquello que deba ser corregido y actuando siempre con apego a la institucionalidad partidaria”.

El líder de Colorado Añetete manifestó que “continuará acompañando los procesos de unidad en todo el país, con la expectativa de que ese compromiso también sea correspondido” en el proyecto político con miras a las elecciones generales de 2028.