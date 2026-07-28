Sole reacciona al blanqueo de Nenecho: “El equipo que fundió la Comuna no destapará la olla”

“La única persona que va a poder destapar la olla soy yo en este proceso. Porque acá nosotros sabemos que hay un montón de oscurantismo y secretismo en la municipalidad”, sentenció Sole Núñez al ser entrevistada por La Unión 800 AM.

Dijo esto al sostener que el exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) tuvo una administración deshonesta de los fondos municipales y lamentó que la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, días atrás determinara que supuestamente existe “correspondencia” en las declaraciones juradas del jefe municipal procesado por desvío de fondos.

Lea más: Incremento patrimonial de Nenecho está justificado, dice Contraloría

Núñez sostuvo que por ello, la oposición debe ganar la intendencia en las elecciones municipales del 4 de octubre ya que “el mismo equipo que fundió la municipalidad, no va a destapar la olla”, sino que probablemente va “a sellar el blanqueo”.

Dijo esto en alusión a su contrincante el colorado cartista Camilo Pérez, quien tiene el respaldo del mismo equipo de Nenecho.

“Si queremos realmente saber qué es lo que se hizo con nuestro dinero, tiene que llegar una administración diferente que le pueda contar al contribuyente qué pasó con su plata. Y, sobre todo, qué va a pasar a futuro. Porque mi propuesta es de transparencia radical”, aseveró Núñez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obligada a hacer denuncias penales

Sostuvo que no viene a prometer “cosas que no sabe hacer” y se jactó de sus logros de transparencia y digitalización como ministra de la vivienda durante la presidencia de Horacio Cartes. Se comprometió a gobernar con una transparencia que permita a la gente “conocer lo que está pasando allá adentro”.

Agregó que, en caso de ganar la intendencia y descubrir más pruebas contra Rodríguez, estará obligada a hacer denuncias penales sobre lo ocurrido con los recursos que endeudaron a la comuna.

Subrayó que los nuevos intendentes siempre prometen auditorías a su ingreso, solo para luego encubrir o proteger al predecesor. En cambio ella asegura que le contará la verdad a la ciudadanía y que tomará acciones para recuperar “algo” del patrimonio que se perdió y de los recursos que tenían que haber sido invertidos en las obras.