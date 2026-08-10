Gastos superfluos: Senado tratará proyecto que redirecciona G. 500.000 millones a compra de medicamentos

La iniciativa legislativa presentada por los senadores cartistas Gustavo Leite y Antonio Barrios autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar las transferencias presupuestarias necesarias, utilizando recursos de la Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro, Organismo Financiador 001 Genuino.

El dinero será destinado específicamente al Objeto del Gasto 352, correspondiente a “Productos Médicos y Medicinales”.

Mañana se reunirá la comisión de Hacienda y Presupuesto y es probable que emita dictamen para su consideración ante el pleno del Senado.

El proyecto se presenta como una medida extraordinaria ante las dificultades de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos esenciales en los establecimientos públicos de salud.

Según la exposición de motivos, la falta de medicamentos obliga en numerosos casos a pacientes a adquirirlos con sus propios recursos o a interrumpir tratamientos, por lo que se plantea priorizar recursos públicos hacia el área sanitaria.

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¿De dónde saldrá la plata para comprar los medicamentos?

La propuesta establece que los recursos serán obtenidos mediante la modificación de créditos presupuestarios correspondientes a los grupos de gasto 200, Servicios No Personales; 300, Bienes de Consumo e Insumos; y 500, Inversión Física.

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El proyecto sostiene que la medida no representa un aumento del gasto público ni implica generar nuevas obligaciones financieras para el Estado, sino una redistribución de recursos ya existentes hacia una prioridad sanitaria.

El dinero transferido a Salud tendrá como destino exclusivo la adquisición de medicamentos e insumos médicos para los establecimientos de la cartera sanitaria.

¿Qué instituciones quedan exceptuadas del recorte de gastos?

El proyecto establece que determinadas instituciones no serán afectadas por el redireccionamiento presupuestario, es decir, no sufrirán recortes en sus presupuestos.

Quedan exceptuados:

Ministerio del Interior.

Ministerio de Relaciones Exteriores (pasajes y viáticos).

Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Educación y Ciencias.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Corte Suprema de Justicia.

Contraloría General de la República.

Los presupuestos de estas instituciones permanecerán inalterables conforme a lo establecido en el artículo 2 del proyecto.

Suspensión de contrataciones para liberar recursos

La iniciativa también contempla una medida excepcional sobre determinados procedimientos de contratación pública.

Se dispone la suspensión inmediata de los procedimientos de contratación financiados con los créditos presupuestarios afectados por la ley que todavía se encuentren en etapas de previsión o compromiso y en los que aún no se haya perfeccionado la obligación contractual mediante la firma del contrato o la emisión de la orden de compra o servicio.

No obstante, la suspensión no alcanzará a los procedimientos cuya interrupción pueda comprometer la continuidad de servicios públicos esenciales, la seguridad del Estado o el cumplimiento de obligaciones derivadas de tratados internacionales.

El proyecto autoriza al Ministerio de Salud, con carácter excepcional y por razones vinculadas a la protección de la salud y la vida de la población, a realizar los procedimientos necesarios para adquirir medicamentos e insumos médicos esenciales utilizando las modalidades excepcionales previstas en la Ley N.º 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Los procedimientos deberán respetar los principios de legalidad, transparencia, publicidad, economía, eficiencia, libre concurrencia cuando corresponda, control y rendición de cuentas, además de quedar sujetos a la fiscalización de los organismos competentes.

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Otro de los puntos centrales del proyecto es que Salud deberá utilizar la totalidad de los recursos transferidos exclusivamente para la adquisición de medicamentos e insumos médicos esenciales incluidos en el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales y aquellos destinados a programas prioritarios de salud pública. La normativa prohíbe expresamente utilizar estos fondos para cualquier otro destino.

Salud deberá rendir cuentas cada mes

El proyecto incorpora además un mecanismo de seguimiento sobre el uso de los G. 500.000 millones.

El Ministerio de Salud deberá presentar mensualmente a las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras del Congreso y a la Contraloría General de la República un informe sobre la ejecución de los recursos.

El reporte deberá incluir el monto ejecutado, los procedimientos de contratación realizados, los proveedores adjudicados, los medicamentos adquiridos, los establecimientos de salud beneficiados y el nivel de abastecimiento alcanzado.

De esta manera, el proyecto busca que la reasignación presupuestaria tenga un destino específico y pueda ser monitoreada durante su ejecución.