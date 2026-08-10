PLRA y Cruzada Nacional firman acuerdo de control electoral para evitar avasallamiento de la ANR

El PLRA, liderado por Alcides Riveros, y Cruzada Nacional, presidida por Paraguayo Cubas, firmaron un acuerdo de control y transparencia electoral con miras a enfrentar a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre.

En esta primera reunión, las delegaciones fueron encabezadas por el apoderado general Cristian González y Hugo Cubas, por los liberales, y la senadora Lucía Mendoza y Lucio Rojas, vicepresidenta y coordinador general, respectivamente, de la agrupación de la “tercera fuerza”.

Lea más: Internas ANR: incidente y denuncias contra el cartismo en Asunción

González, apoderado general del PLRA, dijo que acudió al encuentro instruido por el titular partidario para sellar el acuerdo. “La idea es asegurarles a todos los sectores que habrá una participación transparente a los partidos y movimientos menores”, indicó.

¿Qué implica este acuerdo electotal inicial?

Señaló que este es un acuerdo “macro general” que posteriormente se irá trabajando a nivel departamental y municipal.

Lea más: PLRA sella unidad con Cruzada Nacional y otros partidos, confirmándose la ruptura con Yo Creo

Indicó que el objetivo es hacer respetar y que se cumplan todas las normas electorales, controlando las máquinas de votación, a los miembros y los veedores de las mesas de votos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro punto a evitar, dijo, son los casos de “voto asistido”, es decir, cuando punteros políticos ingresan al cuarto oscuro con el votante para vigilar o forzar el sufragio.

Sostuvo que la idea es que no haya “avasallamiento” de estructuras. Recalcó que cada distrito tiene su realidad y, en varios casos, “históricamente hubo un avasallamiento de la estructura colorada”.