Segundo intento del cartismo para aprobar el préstamo de US$ 286 millones para el corredor bioceánico Sur

El millonario crédito figura nuevamente en el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria del Senado y representa el segundo intento para que la Cámara Alta dé luz verde al financiamiento. Si obtiene los votos necesarios, el proyecto deberá pasar posteriormente a consideración de la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla la construcción y mejoramiento de 154 kilómetros de ruta entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú, como parte del proyecto denominado “Mejoramiento del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste”.

El oficialismo ya había intentado avanzar con el préstamo en la sesión anterior, pero el proyecto quedó sin tratamiento luego de que los senadores cartistas abandonaran el pleno y dejaran sin quórum la sesión, que fue presentada una semana antes por el propio vicepresidente Pedro Alliana (ANR, HC), cuyo departamento será beneficiado.

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El hecho se produjo cuando el Senado debía definir el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley del ejercicio de la Radiología médica, mientras trabajadores del sector se manifestaban frente al Congreso.

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Ahora, el proyecto vuelve a ser incluido en el orden del día y los oficialistas buscarán nuevamente conseguir su aprobación.

Rápido trámite para un préstamo de US$ 286 millones

La velocidad con la que avanzó el proyecto también constituye uno de los aspectos llamativos de la iniciativa. El Mensaje N° 402 del Poder Ejecutivo fue remitido al Congreso el 21 de julio de 2026 y, apenas dos semanas después, ya contó con dictamen favorable en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

El mensaje fue enviado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y solicita la aprobación del contrato de préstamo N° PG-P20, suscrito entre Paraguay y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El financiamiento asciende hasta ¥36.380 millones de yenes japoneses, equivalentes aproximadamente a US$ 286 millones, y estará destinado a financiar obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto de crédito impulsado por Alliana

El corredor bioceánico Sur es presentado como una obra destinada a mejorar la conexión vial y promover el desarrollo socioeconómico de la región suroeste del país. La segunda etapa contempla 154 kilómetros de infraestructura vial entre Misiones y Ñeembucú.

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El proyecto tiene además un fuerte componente político debido a que constituye una de las obras promovidas por el vicepresidente Pedro Alliana, quien aspira a convertirse en candidato del oficialismo colorado para las próximas elecciones presidenciales.

El tratamiento del préstamo se dará en medio de un escenario de cuestionamientos y debates en el Congreso sobre el ritmo con el que el Ejecutivo impulsa nuevos compromisos financieros para obras de infraestructura.