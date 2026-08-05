Cartistas hacen el vacío al corredor sur de Alliana y aceptan veto contra radiólogos

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez, quedó sin quórum esta tarde sin tratar ningún punto del orden del día previsto en la fecha.

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Con este abandono del oficialismo, quedó sin tratamiento el millonario préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) de hasta US$ 286 millones destinado a financiar la segunda etapa del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste.

El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de julio y, en apenas dos semanas, ya contaba con dictamen favorable en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La obra contempla 154 kilómetros de ruta entre Misiones y Ñeembucú.

Este era un proyecto estrella del presidenciable cartista, el vicepresidente Pedro Alliana.

Senado acepta veto parcial a ley de radiología

El pleno del Senado quedó sin quórum cuando se pretendía votar el primer punto del orden del día, la aceptación o el rechazo del veto parcial del Poder Ejecutivo contra la ley del ejercicio de la radiología.

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Representantes de dicho gremio coparon el palco de público en la Cámara Alta y cientos de manifestantes estaban haciendo guardia fuera del Parlamento.

El Ejecutivo había vetado tres artículos sobre beneficios en su programa de pensiones jubilatorias, de vacaciones excepcionales semestrales y de una carga horaria semanal de 20 horas en los artículos N° 19, 22 y 26.

Los cartistas defendieron el veto parcial y los opositores repudiaron la objeción de Santiago Peña contra un gremio que trabaja en peligrosas condiciones laborales.

El quórum fue verificado tres veces y en la última revisión estaban presentes 22 legisladores y otros tres figuraban como que “no votan”.

Al no concluir el tratamiento, explicaron desde la Secretaría, el expediente fue remitido a la Cámara de Diputados para comunicar que queda firme la objeción parcial del presidente Santiago Peña.

Los senadores presentes:

Arnaldo Samaniego

Esperanza Martínez

José Ledesma

Lilian Samaniego

Oscar Salomón

Walter Kobylanski

Blanca Ovelar

Ever Villalba

José Oviedo

Lucia Mendoza

Rafael Filizzola

Yolanda Paredes

Eduardo Nakayama

Hermelinda Ortega

Juan Afara

Mario Varela

Rúben Velázquez

Enrique Buzarquis

Ignacio Iramain

Líder Amarilla

Noelia Cabrera

Sergio Rojas

Los senadores que figuraban sin votar:

Basilio Núñez

Celeste Amarilla

Edgar López

Los demás estaban ausentes.