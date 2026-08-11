“Cada voto tiene poder”: Alianza opositora en Obligado llama al cambio

Con la presencia del gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA) y otros referentes de la oposición, se presentaron los candidatos a la intendencia y la concejalía de la Alianza Obligado en Marcha, distrito el en que el PLRA y el Partido Patria Querida entre otros sectores llegaron a un consenso para enfrentar a la ANR.

El intendente saliente es Gil Antonio Amarilla (ANR, HC) cuya administración termina después de que el Ministerio de Economía le bloqueara cuentas y la Contraloría General de la República elevara a la Fiscalía reportes de hechos punibles en la comuna. El candidato de la ANR y el continuismo es Carlos Trombetta (Cartista).

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Promete cuidar cada guaraní del municipio

La candidata a la intendencia Rosa Sosa (PPQ) expresó: “Mi compromiso no nació ayer. Nunca necesité un cargo político para servir; lo hice siempre por vocación. Hoy, el llamado es claro: aquí no existen colores, existe una sola camiseta, y esa es la camiseta de todos. Vamos a administrar cada guaraní como si fuera propio e invertir donde realmente hace falta. Frente a la tentación y el cinismo, esta es la batalla de la esperanza vs. la compra de conciencias”.

En su alocución sostuvo que “cada voto tiene poder y tenemos que usar ese poder para construir el Obligado que soñamos. Tenemos que poner cada uno nuestro grano de arena y nuestro trabajo. Cada uno de nosotros tiene que caminar y que confíen en este equipo. Que nosotros no le vamos a fallar”, dijo ante los presentes.

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“Yo lo único que quiero es dejar huellas. Yo no tengo ningún interés personal ni de un grupo. Yo voy a trabajar con total transparencia. No soy perfecta, pero no les voy a fallar. Así que Obligado, !confíe en este equipo!”, exhortó.

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Por otro lado, la lista de concejales está integrada en un 50% por liberales y en otro 50% por referentes del Partido Patria Querida. Estos son: Brígida Brítez, Marcos Enrique Heilapp, Félix David Carícimo Ocampo, Oswaldo Martín E. Closs, Johnny Ariel Hut Heil, Sunilda Galeano, Raquel Caballero, Claudio Hilscher Hein, Blanca Nélida Montanía Quintana, Vanesa Dickel, Marlene Ribeiro Kolasinski y Dustin Schukowsky.

¿Dónde está el distrito de Obligado?

El distrito de Obligado está ubicado en el departamento de Itapúa, a unos 414 km de Asunción y a 40 km de Encarnación. Cuenta con una superficie de 471 km² y una población de 13.606 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es reconocido a nivel nacional como la “Capital del Cooperativismo”.

Forma parte de las “Colonias Unidas” (junto con Hohenau y Bella Vista). Limita al norte con Pirapó y Alto Verá; al sur con el río Paraná y Hohenau; al este con Bella Vista; y al oeste con Hohenau y San Pedro del Paraná.