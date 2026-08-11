Insisten con proyecto de ley que permitiría a policías acceder a cámaras de seguridad ciudadanas

La Cámara de Diputados se ratificó en su aprobación inicial y remitió nuevamente a la Cámara de Senadores el proyecto de ley “Que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, pese al cuestionamiento de varios parlamentarios opositores.

El proyecto de ley del diputado cartista Yamil Esgaib, pretende que las fuerzas del orden tengan acceso a cámaras de seguridad privadas instaladas por los ciudadanos, lo cual claramente fuerza los límites de la privacidad, más aún cuando se trata de equipos privados.

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La iniciativa ratificada en Diputados plantea que, para instalar cámaras de seguridad que den a la calle o a espacios públicos, se deberá contar con una autorización de la Policía Nacional.

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Muchos diputados opositores indicaron que la iniciativa no es clara, con las eventuales sanciones para el ciudadano en caso de negarse o no poseer la grabación de un eventual hecho punible o falta administrativa, ya que ni siquiera se establece un plazo obligatorio para guardar las imágenes.

Algunos parlamentarios incluso plantearon que se busque primero ampliar la ley de protección de datos personales antes de darle acceso a la Policía a las cámaras de seguridad de los hogares.