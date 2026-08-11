HC senador: Diputados opositores dicen que es “cortina de humo” para desviar atención sobre deudas

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) manifestó que los parlamentarios cartistas están haciendo una campaña de “cortina de humo” con cualquier tema para desviar la atención de las problemáticas reales que acucian a la ciudadanía en general.

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“Nos quieren entretener con cortinas de humo. Cortinas que, cada vez que las cosas se ponen feas, se ponen a relucir, de modo a poder opacar los efectos nocivos de las malarias que explotan por todos lados”, dijo el diputado Aguilera.

Citó, por ejemplo, las críticas del senador cartista Gustavo Leite hacia el gobierno de Santiago Peña y la propuesta del presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez de que Horacio Cartes sea cabeza de lista al Senado aun sabiendo que es inconstitucional.

“Tiran esas cortinas de humo (...) para que no se hable de las millonarias deudas del MOPC bajo la gestión de Claudia Centurión con las vialeras, impago de intereses y los sobrecostos de las licitaciones”, dijo Diosnel Aguilera.

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Falta de transparencia de Centurión

Diosnel Aguilera también indicó que la ministra Claudia Centurión nunca transparentó su gestión sobre las deudas y por lo cual, no pueden confiar en su administración.

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“No dio un número estable, un plan de pago serio debe saber con exactitud cuándo se debe, siempre sus datos eran diferentes”, dijo Aguilera.

Por su lado, el diputado Mauricio Espínola (Añetete) indicó que se debe escuchar la advertencia del Fondo Monetario Internacional y mostrar los montos reales del déficit fiscal y sobre todo buscar fortalecer el control de gasto estatal.

“La casa no está en orden, se necesita una planificación. Hay un problema estructural en el país. Es preferible reconocer un déficit real, antes que un déficit menor. Vemos hoy millonarias deudas con proveedores del Estado, pero no se dice por qué la plata no alcanza”, indicó Espínola.

Agregó que la macroeconomía no alcanza cuando se siguen cayendo escuelas y siguen faltando medicamentos en los hospitales.

“Una cosa es la macroeconomía y otra es la economía de la gente. ¿Por qué se volvió a acumular deudas, cuando ya habíamos aprobado un préstamo para administrar bien?“, dijo Mauricio Espínola.