Sole Núñez promete erradicar “mafias recaudadoras” de multas, peajes y estacionamientos tarifados

Soledad Núñez se reunió con representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sector que le urgió la necesidad de simplificar los trámites y reducir “la extorsión y burocracia municipal”. Este gremio también le expresó su hartazgo ante una Municipalidad que busca constantemente cobrarles multas y aplicar sanciones.

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En lo que refiere a inspecciones en eventos y espectáculos, expresaron que, en muchos casos, los inspectores municipales van solo a recaudar plata, no a controlar. Dijeron además que todo el sistema funciona para que “se recaude” y no para que se mejore la calidad de vida de los asuncenos.

Comuna desvía fondos y por eso solo piensa en recaudar

“La Municipalidad recurre a lo más fácil, a los inspectores, al peaje y al estacionamiento tarifado, cuando lo que debería hacer, en realidad es mejorar la gestión de sus recursos”, expresó Soledad Núñez al respecto.

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“Hoy la Municipalidad está en quiebra. La situación de la deuda es un tema que estamos analizando junto a mi equipo técnico-financiero. Lo que realmente necesitamos es corregir el mal manejo de recursos y desbaratar el esquema de las cajas paralelas”, afirmó.

En ese sentido, también denunció el desvío de recursos municipales y reiteró la necesidad de una reforma profunda.

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“Hoy en día, millones de dólares se desvían a sectores políticos privilegiados que viven de exprimir recursos de la Municipalidad. Por eso siempre digo que llego sin tener las manos atadas, sin deberle nada a nadie, para tomar las decisiones que la Municipalidad necesita. De otra manera, esto no se va a corregir”, aseveró.

Digitalizar para evitar extorsiones

Otro de los problemas señalados por los participantes fue la falta de digitalización de los procesos municipales. Núñez sostuvo que, si bien el municipio ya compró varios softwares, estas adquisiciones no estuvieron acompañadas de la voluntad de frenar la corrupción.

“La digitalización va a ser una herramienta para combatir la corrupción de manera eficaz. Vamos a digitalizar todos los procesos sin importar los intereses que toquemos”, señaló.

Los participantes también expresaron su malestar por las exigencias burocráticas que dificultan la formalización de emprendimientos y, en algunos casos, terminan favoreciendo la informalidad.

Los participantes del encuentro

El encuentro se llevó a cabo en El Cafetero, una cafetería inaugurada por un emprendedor colombiano en plena pandemia, fue el lugar escogido simbólicamente para el encuentro, que reunió a representantes de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Fedemipyme), la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Paraguay (Asomipymes), la Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (Aluvi), la Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Apep), la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), la Cooperativa de Graduados en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (Coopec), además de directivos de distintas asociaciones.