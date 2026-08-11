Staff del Mitic y Villaverde figuran en grupo de campaña de Camilo Pérez

El equipo de campaña del actual candidato a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, habilitó un grupo de Whatsapp para facilitar el contacto con la prensa. El grupo, llamado “Camilo Pérez - Prensa”, cuenta con 212 miembros, siendo su mayoría periodistas y trabajadores de la prensa.

Sin embargo, entre sus miembros también aparecen funcionarios estatales como Alejandra Duarte Albospino, actual viceministra de comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic); Héctor Riveros, actual director nacional de Medios del Estado, y el comunicador Carlos Sánchez, exdirector de comunicaciones de la Presidencia y actualmente funcionario de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY).

Llamativo integrante

Otro integrante del grupo proselitista es Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, exfuncionario de la EBY que fungía como responsable de redes sociales de Santiago Peña.

En 2023, Villaverde fue nombrado como director de capacitaciones y Derechos Humanos en el Mitic, por la gestión actual de Gustavo Villate y Duarte Albospino, vínculo que duró pocos meses, pero que el Gobierno de Peña intentó ocultar durante semanas.

Jimmy, como se lo conoce, aparece como el responsable detrás de varias de las páginas utilizadas por La Red Desinformante, investigación que reveló una serie de ataques contra la prensa y críticos al Gobierno provenientes desde el anillo presidencial.

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Nexo con campaña digital

ABC reveló esta semana que la empresa Oranget Digital SAS, ligada a Azafrán SA, difundió anuncios a favor de Camilo Pérez en la red de anuncios de Google.

Azafrán SA es una empresa argentina, constituida en Paraguay en O’Leary 966, Asunción, misma dirección ligada al número de celular usado por la página de “campaña sucia” Despierta Paraguay y con una directiva estrechamente ligada a Duarte Albospino.

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Minimizan relación

Héctor Riveros negó de manera categórica tener alguna participación en la campaña de Pérez. Agregó que su presencia se debió a una invitación hace meses para formar parte del grupo, de parte de José Barboza (administrador del grupo) y con quien compartió coberturas y espacios de afinidad cultural.

Por su parte, Carlos Sánchez dijo estar “en carácter de periodista”, siendo su participación limitada a recibir información que “envía el equipo del candidato”. Agregó que solo fue incluido en el grupo y que no participa en ningún otro espacio de campaña. Intentamos contactar con Duarte y Villaverde, sin embargo, hasta el cierre de la edición, no dieron retorno al pedido de versión.