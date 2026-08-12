Combustibles: Senado posterga proyecto de ley de transparencia de costos

La iniciativa legislativa presentada por la oposición busca establecer un régimen integral de transparencia sobre la estructura de costos de los combustibles, abarcando a los distintos actores de la cadena de comercialización.

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Uno de sus principales componentes es la obligación de publicar periódicamente información detallada sobre los costos que forman parte del precio final. Entre los elementos contemplados figuran el precio internacional de referencia, fletes, impuestos, costos aduaneros, refinación, logística interna, márgenes comerciales y costos operativos.

En nuestro país, numerosos políticos, incluidos el titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y el vicepresidente Pedro Alliana, son propietarios o están vinculados a estaciones de servicio de Petropar.

Lea la lista de políticos dueños de estaciones de servicio de Petropar.

Postergado por tres semanas

Sin embargo, el proyecto de ley de transparencia de costos fue postergado por tres semanas, ya que previamente las comisiones asesoras del Senado no emitieron dictamen ante las objeciones de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

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La senadora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) , una de las proyectistas, dijo que en las comisiones asesoras del Senado acordaron pedir la postergación por tres semanas y que a lo largo de las dos primeras semanas, comisiones especiales volverán a redactar el proyecto.

“Todos coinciden en que algo hay que transparentar porque todos los demás países lo tienen. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene la Comunidad Europea, lo tiene Brasil, Colombia, Chile y Uruguay” dijo la parlamentaria.

Sin ninguna oposición, el pleno aprobó el pedido de la proyectista de postergación por tres semanas.