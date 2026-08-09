“Tour” de ministra del MOPC en el Congreso: Centurión citada por créditos de caminos rurales y deudas

La ministra del MOPC, Claudia Centurión está citada tras quedar la semana pasada envuelta en medio del fuego cruzado entre diputados cartistas y el senador -también cartista- Silvio “Beto” Ovelar en una disputa por el proyecto de crédito de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales, de los cuales el 50% irá para el feudo de “Beto” Ovelar, el departamento de Caaguazú.

Sin embargo, existe otro proyecto encallado hace más tiempo, el del pago de intereses de deuda a vialeras. Ambos están en el punto 8 y 9 del orden del día de la sesión de este martes 10 de Diputados.

La convocatoria a Centurión en Diputados es para que comparezca a las 13:00 de mañana ante las bancada oficialistas: la cartista que tiene 36 miembros y los 8 de su bancada apéndice; la ANR “B”.

La convocatoria a Centurión es, en apariencia, de todo menos amistosa, los cartistas en Diputados y “Beto” Ovelar tienen un guerra abierta hace dos semanas por la postergación del crédito de US$ 75 millones, tanto que hace unos días, el vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) le recetó “Ubicol” a la ministras pidiéndole que “respete” a la Cámara Baja.

Esto ya que el martes pasado, justo cuando Diputados debía definir la aprobación del crédito, la ministra Centurión se mostró en el Senado con “Beto” Ovelar, quien en ningún momento aminoró su ataque a la Cámara Baja.

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¿Por qué se pelean los cartistas por el crédito de 75 millones para caminos rurales?

El proyecto de ley “que aprueba el contrato de préstamo N° 6020/OCPR, por un monto de hasta US$ 75.000.000, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural" tiene varios motivos detrás que hacen que siga empantanado.

Algunos admitidos abiertamente y otros que son secretos a voces, como el interés de sacar rédito electoral a puertas de las elecciones municipales del 4 de octubre.

EL vicelíder de bancada de Honor Colorado en Diputados y representante de Guairá, Alejandro Aguilera, ya lo había dicho en la sesión pasada, que el problema es que pretendían una repartija más equitativa de la “torta”.

Esto ya que si bien este crédito ya no puede modificarse para una mejor distribución, reclaman a la ministra “trancar” obras para otros departamentos.

Por su parte, el diputado Meza había adelantado que pretendía cuestionar a Centurión sobre el destino de unos US$ 5.050.000 de los US$ 75 millones para el rubro de “Consultoría”, que especuló podría ser el verdadero motivo del apuro de Ovelar, ya que las obras en realidad podrían arrancar hasta 2030.

Pago de intereses a vialeras

Otro proyecto del MOPC empantando incluso hace más semanas es el que “autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que también fue postergado como un “daño colateral” en medio de la disputa por los US$ 75 millones, pero que en realidad también tiene sus cuestionamientos.

Presuntamente, el proyecto ya tiene la venia para que la aplanadora cartista lo apruebe esta semana, porque la semana pasada se metió en el orden del día, y no figuraba originalmente por un supuesto “olvido” de la Secretaría, pero luego se agregó en una extraordinaria.

Sin embargo, esta aprobación se daría sin aclarar los cuestionamientos y sin estar siquiera claro el plazo de las deudas e incluso los montos, ya que los propios legisladores difieren entre cifras de US$ 40 millones a US$ 100 millones.

De hecho, para dar certeza sobre estas dudas, el diputado Diosnel Aguilera solicitó el pasado 21 de julio informes al MOPC, lo cual fue aprobado por la Cámara Baja, pero que aún no ha sido respondido por Centurión.

En medio de todo este escenario, se prevé que finalmente el martes (si logran mantener el quórum) se terminen aprobando ambos proyectos.