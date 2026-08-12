Mafia en IPS: fijan fecha de audiencia de imposición de medidas a Bataglia

Luego de haber estado varios días con ubicación desconocida y con orden de captura tras su imputación por parte del Ministerio Público en una investigación de supuesta lesión de confianza, Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó hoy ante la Fiscalía para someterse al proceso abierto en contra suya y de otros funcionarios de la previsional.

Acto seguido, el abogado defensor de Bataglia, Jorge Arturo Daniel, presentó hoy un escrito firmado por su cliente al juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia comprometiendo también ante el Poder Judicial su sometimiento al proceso.

Finalmente, el juez Estigarribia fijó hoy la fecha y hora de la audiencia de imposición de medidas para el extitular del IPS: el jueves 20 de agosto a las 9:00.

Supuesta lesión de confianza

Bataglia –cuya orden de detención fue levantada hoy luego de su comparecencia ante la Fiscalía- fue imputado junto a su sucesor en la presidencia del IPS, Jorge Brítez, y varios otros funcionarios a quienes el Ministerio Público responsabiliza de haber causado un daño patrimonial de más de 60.000 millones de guaraníes a la previsional.

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La causa gira en torno al fracaso en obras de construcción de salas modulares de quirófano en el Hospital Central del IPS, en Asunción, cuyo contrato fue aprobado y adendado durante las administraciones de Bataglia y Brítez.

Bataglia prepara fianza

El abogado Daniel indicó a ABC Color que el escrito presentado hoy al juez Estigarribia tiene como fin que este “tenga la certeza de que el doctor Bataglia se está poniendo a disposición de la magistratura”.

Dijo confiar en que el Ministerio Público también revocará el pedido de prisión preventiva para Bataglia que presentó con su acta de imputación.

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En paralelo, Daniel comentó que Bataglia está preparando una fianza real para ofrecer en el marco del proceso, consistente en dos inmuebles cuyo valor tasable no supo precisar.

Vicente Bataglia fue imputado y se solicitó su prisión preventiva el pasado 4 de agosto, mientras este estaba en Italia. Posteriormente, viajó a Brasil antes de regresar a Paraguay.