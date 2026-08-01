Senador Varela dice que Baruja tiene la “bendición” de Cartes y espera unidad de la disidencia para el 2028

“Buscamos unificar la disidencia y eso se va a dar”, manifestó hoy el senador Mario Varela (ANR-Añetete) durante una visita al programa No Tiene Nombre de ABC. El legislador oriundo del departamento de Caaguazú, dijo que espera la unidad de la disidencia colorada para las elecciones generales del 2028.

Varela afirmó que es uno los articuladores del diálogo en busca de la unidad. Indicó que hay conversaciones avanzadas entre el expresidente Mario Abdo Benítez (Añetete), el exvicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana), y la senadora Lilian Samaniego (Causa Republicana).

“Sí, vamos a llegar juntos y unidos la disidencia. Eso se espera mucho también, porque hay actores políticos que están en el oficialismo, calladitos nomás, pero te dicen: ‘che, ustedes se van a unir todos`. Nosotros estamos esperando que eso ocurra. Entonces, el Partido Colorado tiene una capacidad de coagulación impresionante. Esa es la verdad”, manifestó el legislador colorado disidente.

Seguidamente, Varela aseveró que el oficialismo trata de desmantelar a la disidencia “invitándola a todo el mundo a pasar con algún tipo de cortejo político seductor”.

“Hasta se llegó a instalar supuestamente que (Arnoldo Wiens) iba a pasar al movimiento oficialista, no es cierto, absolutamente. Sí hubo algún tipo de sondeo, eso sí es verdad, pero es natural en política. Es natural, sí, lo que dijo (el diputado Daniel Centurión), es natural, es normal”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que la unidad de la disidencia funcionó en el 2018 y agregó que ahora la idea del oficialismo es eliminar las células no oficialistas. Indicó que es plan “no le conviene a la democracia”

Consultado sobre el reciente "abrazo republicano" tras internas municipales, Varela respondió que es democrático aceptar las reglas de juego.

“Pero eso no significa complicarte si algo está mal. En ese sentido, yo creo que desde el punto de vista ético político, no corresponde hablar de un abrazo si nosotros vamos a buscar impunidad o vamos a encubrir actividades ilícitas o una administración que esté fuertemente cuestionada. Eso hay que dejar a criterio también de la ciudadanía y el voto popular resuelve y dirime estas situaciones. Pero, por darte un ejemplo, un intendente municipal que tiene deudas de informes con la Contraloría, ellos tienen que cumplir. Ellos tienen que cumplir con las reglas de juego”, manifestó el senador.

En otro momento, Mario Varela insistió que la disidencia tiene que tener la madurez política necesaria y aludió a la no divulgación del compañero de formula del presidenciable de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens.

Lea más: Dani Centurión denuncia “instrumentalización” de la Justicia contra Arnoldo Wiens

“Por eso no es en este momento adecuado anunciar nombre de la dupla ni nada porque vamos a ver cómo se van dando también las coyunturas. Estamos absolutamente convencidos, porque la ciencia demuestra de que no va a existir una unidad granítica en el oficialismo y lo que se busca, repito, es buscar dividir dentro de la disidencia a nosotros porque ellos ven que la potencialidad que tiene Wiens de crecer es enorme” sostuvo.

Oficialismo y Baruja

En otro pasaje, Mario Varela se refirió a la coyuntura del oficialismo colorado en función de poder. “Hay que mirar la evolución de los hechos y las expectativas del poder. El poder político se mira en una República y es como el reloj de arena. Cuando se pone, la arenilla está hacia arriba pero empieza a caer. Cuando se pasan los tres años, hay más arena hacia abajo. Hay que dar vuelta el reloj de arena. En el cartismo, cuando está en un desgaste político, no sé si es la decisión más inteligente, porque la expectativa ya es otra”, puntualizó.

Sobre el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, dijo que el expresidente y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, ya decidió que el senador con permiso será el precandidato a vicepresidente y acompañará al presidenciable cartista Pedro Alliana, con miras al 2028.

“Yo creo que Juan Carlos Baruja tiene la bendición del líder del movimiento oficialista y eso es inapelable. No juzgo. No digo que esté bien ni mal. En el oficialismo el sistema es verticalista. Absolutamente. Yo creo que Juan Carlos Baruja tiene la bendición del líder del movimiento oficialista y eso es inapelable. Es un sistema diferente”, manifestó Varela.

Añadió: “Ya lo dije hace cinco o seis meses atrás es un sistema diferente, repito no juzgo, al que le gusta va a estar. A mí particularmente me cuesta ejercer una actividad política dentro de un sistema muy verticalista, unicato, pero yo creo que ahí las cartas están echadas. ¿Y por qué esta simulación de que está pensando todavía? Yo creo que forma parte nomás de un libreto, digamos, político para tratar de contener la crispación interna".

Lea más: Mario Varela cuestiona a Peña por sus viajes y exige atención urgente a la crisis en IPS

Peña, burocráta con poco entusiasmo

El próximo sábado 15 de agosto, el presidente Santiago Peña cumple tres años al frente de la administración del país. El senador colorado Mario Varela dijo que muy claro que el mandatario es un líder burocrático pero el líder político es el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes. También mencionó la cercanía del jefe del Ejecutivo con un sector empresarial, aludiendo a Grupo Vázquez (Ueno).

“Para mí es claro que el presidente Santiago Peña es el líder burocrático del Estado paraguayo. El presidente es el que firma los decretos, el que nombra ministros, funcionarios. pero el líder político del oficialismo es Horacio Cartes. Poco y nada, él incide en las decisiones políticas. Lo veo poco entusiasmado a Peña. Es un burócrata profesional”, enfatizó el legislador disidente.

Seguidamente, agregó: “Peña tiene poca fuerza. No solamente como líder burocrático decide la administración del Estado, sino también lo que se ve que parecería que él está preparando el pospoder, Y justamente a nivel económico está beneficiando a un grupo del que él es cercano y que uno sospecha que va a volver ahí, y va a volver con bastante poder económico”.

Lea más: ANR: Alliana vuelve a “elegir” a Baruja y asegura que no aceptará imposiciones

Intendentes, hambre cero

El senador Mario Varela también aludió a la propuesta de Colorado Añetete de devolver el control del programa de alimentación escolar a los municipios. Actualmente, el plan estrella del gobierno, Hambre Cero está en manos de los gobernadores y del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Tadeo Rojas.

“Los gobiernos municipales tienen una gran necesidad de contar con la estructura del gobierno. La agenda es distinta. El equipo de Añetete plantea devolver los recursos de Hambre Cero pero con un control mucho más riguroso. Por ejemplo, con nosotros, con Arnoldo Wiens planteamos, como equipo Añetete devolverle a los municipios los recursos, pero con un control mucho más riguroso, con un control distinto”, indicó.

Lea más: Choré: programa Hambre Cero funciona en una precaria construcción

El parlamentario colorado dijo que el control del dinero público debe ser implacable. Señaló que la idea es devolver la microeconomía local una mayor dinámica en materia de circulante económico. “Pongo el ejemplo de nuestros municipios de Caaguazú, donde soy oriundo de Coronel Oviedo, que se pueda comprar directamente de los productores”, indicó.