Postergan plan de “canilla libre” para reubicar a funcionarios de Copaco

El cuestionado proyecto de ley para puentear la Ley de la Carrera Civil y permitir discrecionalmente que funcionarios de la quebrada Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) se reubiquen en otros entes estatales sin concurso fue postergado por quince días a pedido del diputado Miguel Del Puerto (ANR-HC).

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La iniciativa que es impulsada por el diputado cartista José Rodríguez busca que los 3.200 funcionarios de Copaco pasen a otras instituciones públicas sin concurso.

El proyecto de ley “que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima, Copaco S.A., a instituciones del Estado” figuraba en el punto ocho de la sesión ordinaria, pero no tuvo tratamiento a pedido del cartismo.

La postura entre cartistas está dividida, más porque la Comisión de Legislación dictaminó por el rechazo de dicho proyecto. Sin embargo, se estaría dilatando el tratamiento para evitar “enojar” a los funcionarios que forman parte del voto cautivo de la ANR a escasos 50 días de las elecciones municipales.

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Lo más grave del cuestionado proyecto es que se podría abrir la puerta a posibles “negociados” con los traslados, ya que Copaco cuenta con 3.200 funcionarios, los cuales no podrán ser reubicados en su totalidad en un primer momento. Por lo tanto, lo más probable es que tengan prioridad los que tienen padrinos políticos o los que acuerden con las autoridades de las instituciones receptoras.

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El diputado Rubén Rubín (Independiente) pidió postergar sine die el proyecto, debido a que el Ministerio de Economía les recomendó rechazar el proyecto por que no es la forma indicada de salvataje a la empresa, pero no fue tenido en cuenta.

No obstante, el proyectista indicó que se seguirá debatiendo la propuesta y buscando la forma de “salvar” a la empresa para no “dar la espalda a los funcionarios”.