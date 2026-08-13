VIDEO. Caso Rivas: diputado Benítez denuncia: “Me llega una foto mía con un mensaje de ‘te estamos observando’”

En una contundente declaración testimonial realizada en el marco del juicio oral y público que afronta Hernán David Rivas por producción de documentos públicos de contenido falso, el diputado nacional Raúl Benítez reveló persecución y amenazas que ha enfrentado desde que asumió su banca en 2022 e impulsó la investigación sobre la validez del título universitario del exsenador cartista.

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El legislador relató episodios de amedrentamiento que sufrió en el ámbito personal, así como las presiones políticas e institucionales orientadas a frenar las pesquisas sobre la presunta red de títulos dudosos.

🔶 Caso presunto título falso: Diputado Raúl Benítez declaró en juicio a Hernán Rivas y denunció amenazas



🔶 "En ese contexto, diría que era gente asociada a Hernán Rivas", diputado Raúl Benítez. #MóvilABC - @PabloOtaz1. https://t.co/XWanoZctKN - #ABCTVPy #ALaGran730 pic.twitter.com/692coEfHSB — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 13, 2026

Fotos clandestinas y persecución en su domicilio

Ante la atenta mirada de Rivas y su defensa, Benítez relató un episodio desconocido hasta el momento: en pleno debate público tras sus denuncias, recibió un mensaje a su teléfono celular personal desde un número desconocido.

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La imagen adjunta lo mostraba a él mismo dentro del estacionamiento privado del edificio de departamentos en Asunción al que acababa de mudarse, acompañada por el mensaje: “Te estamos observando”.

Al ser consultado sobre por qué no presentó una denuncia formal en aquel momento, el parlamentario expresó que “la denuncia no se hizo porque no había confianza en ninguna de las instituciones para salvaguardar nuestra integridad física y nuestra seguridad. Si tenemos una amenaza dentro de nuestro propio recinto, pasamos a niveles mucho más violentos”.

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Añadió que también recibió constantes advertencias de “emisarios” que le indicaban que debía abandonar el caso por tratarse de un ‘barril sin fondo’ vinculado a importantes intereses económicos y esquemas de lavado de dinero.

Presión legislativa y el costo de una banca

El diputado afirmó que este expediente ha sido el de mayor intensidad y presión en toda su carrera legislativa. Sostuvo que el caso trascendió las amenazas individuales y terminó desencadenando graves consecuencias dentro del propio Congreso Nacional.

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En ese sentido, vinculó directamente esta investigación con la destitución de la exsenadora Kattya González: “Este caso costó una banca en el Congreso Nacional. Nos dijeron físicamente: ‘Esto es para cobrar lo que hicieron con el senador Rivas’”, aseveró el legislador ante el tribunal.

Uso de instituciones para el amedrentamiento

El parlamentario puso especial énfasis en el rol que están cumpliendo los órganos de control del Estado, señalando de manera directa al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Benítez denunció que, mientras se lleva a cabo el juicio oral sobre los títulos universitarios, el JEM mantiene abierta una investigación por presunto mal desempeño de funciones contra las fiscales asignadas al caso.

“Las amenazas también vienen de manera solapada cuando se usan mecanismos institucionales para apretar a aquellos que investigan lo que el poder no quiere que se investigue. Un Jurado de Enjuiciamiento que utiliza ese espacio para apretar a jueces y fiscales es un Jurado que está en contra de la ciudadanía”, enfatizó.

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Un esquema que afecta la imagen país

Finalmente, el legislador remarcó ante los jueces que el proceso en curso va más allá de un caso individual y compromete la credibilidad de todo el sistema judicial paraguayo.

“Acá hay toda una imagen país, toda una república y una credibilidad del sistema judicial que se puso en riesgo. Las decisiones que se tomen en este tribunal van a marcar la hoja de ruta sobre este esquema que existe hace años y que escupe títulos falsos”, concluyó.