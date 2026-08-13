Para Celeste Amarilla el Partido Colorado hace trampa desde 1887

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), cuestionó la idea de que el balotaje sea una herramienta para fortalecer la representación popular y aseguró que la oposición busca utilizarla para llegar al poder sin contar con un proyecto político que convenza a la ciudadanía.

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El cartista intentó meter miedo a la ciudadanía indicando que “atentaría contra la democracia”. En respuesta, la senadora Celeste Amarilla lo trató de “caradura” y agregó que si la oposición pide tantos controles es porque el Partido Colorado “da motivos”.

“Nos hicieron trampa desde 1887″, dijo la senadora Celeste Amarilla, argumentando que el Partido Liberal se fundó precisamente en respuesta al atropello cometido por unos caudillos en Villarrica en 1887.

“El partido nace en respuesta a los atropellos que ellos hicieron en Villarrica cuando entran a caballo a robar urnas y tirar lo que encuentran a su paso. Ese es el origen del Partido Colorado, y del Partido Liberal”, dijo la parlamentaria liberal.

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La senadora manifestó que el Partido Colorado, a lo largo de la historia paraguaya ha cometido trampa, incluso robando la voluntad popular.

“Nos están haciendo trampa desde 1887, por eso el Partido Liberal y los partidos de la oposición, con justa razón, piden mayores controles”, dijo Celeste Amarilla.

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Trató de caradura y desmemoriado a Basilio Núñez por tratar de minimizar los pedidos de control electoral y de querer instalar que la oposición busca atentar contra la democracia.

“Los que no aprenden son ellos. Han robado la voluntad popular en reiteradas ocasiones. ¿Cómo va a decir el presidente del Congreso que infundadamente pedimos más control?. Es un caradura”, sentenció Celeste Amarilla.