Filizzola tilda de “tomadura de pelo” la propuesta de postular a Cartes al Senado

El senador Rafael Filizzola (PDP) lanzó duras críticas contra la intención del movimiento Honor Colorado de postular al expresidente Horacio Cartes como candidato a senador activo para las elecciones generales de 2028.

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El pronunciamiento se da luego de que el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), confirmara públicamente haberle propuesto a Cartes encabezar la lista legislativa del oficialismo.

Para Filizzola, el debate representa una distracción deliberada frente a la crisis social y económica que atraviesa el país. “Es de muy mal gusto perder el tiempo discutiendo las aspiraciones personales de una sola persona cuando hay temas de gravedad nacional sin resolver. Es una verdadera tomadura de pelo al pueblo paraguayo”, aseveró, señalando que la propuesta podría ser una ‘cortina de humo’ para esquivar la discusión sobre las falencias de la administración de Santiago Peña.

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El límite constitucional

Desde el punto de vista jurídico, el parlamentario enfatizó que la postulación de un exjefe de Estado para una banca activa choca frontalmente con el ordenamiento constitucional.

El Artículo 189 de la Constitución Nacional establece con claridad la figura de la senaduría vitalicia: “Los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación (...) No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

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Según la doctrina constitucional y los antecedentes fijados en jurisprudencia nacional, este régimen otorga un estatus protector e institucional a los exmandatarios, pero les impide de forma absoluta competir por cargos electivos dentro del Poder Legislativo para integrar el Senado como miembros votantes.

“La Constitución no se lo permite. Si Cartes quiere dedicarse a otra cosa, que busque una alternativa que esté dentro del marco de la ley”, remarcó Filizzola, acusando al oficialismo de mostrar un abierto desinterés por el Estado de derecho.

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Deterioro fiscal, negocios financieros y el IPS

El legislador de la oposición vinculó la maniobra política con el descontento popular generado por la gestión gubernamental, citando la falta de insumos médicos en los hospitales, la crisis de infraestructura escolar y el recrudecimiento del déficit fiscal, cuyo tope legal —fijado en la Ley N° 5097/13 de Responsabilidad Fiscal— fue rebasado según admisiones del propio Poder Ejecutivo.

Asimismo, Filizzola apuntó sus críticas hacia la concentración de recursos estatales en el sector financiero privado, haciendo alusión directa a las operaciones del Estado vinculadas a Ueno Bank y al entorno del presidente Peña.

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“Tenemos a una entidad haciendo negocios privados y ‘timbeando’ con el dinero de los contribuyentes. Es un gobierno para unos pocos, enfocado en enriquecer a un pequeño grupo con recursos públicos”, denunció.

Finalmente, sobre el proyecto para conformar una comisión especial que investigue los presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud, el senador se mostró a favor, aunque condicionó su respaldo al perfil de sus integrantes.

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“Espero que no termine siendo una comisión de blanqueamiento. Del IPS depende la vejez digna y la salud de miles de trabajadores; ahí están depositados los ahorros de toda la población”, concluyó.