Propuesta de Dionisio a Bachi: Alistan reelección o senaduría activa de Cartes a cambio de balotaje

Días atrás, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) propuso que el expresidente de la República y titular de la ANR, Horacio Cartes, encabece la lista de senadores de Honor Colorado y del Partido Colorado en las elecciones generales del 2028.

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Para ello, Bachi impulsaría su controvertido proyecto de ley que busca “reglamentar” la senaduría vitalicia avasallando la Constitución Nacional.

Ante estas declaraciones, Dionisio Amarilla, líder de la bancada liberocartista, salió al paso y animó a los cartistas no solo aprobar una ley que habilite a Cartes a ser senador activo, sino directamente una reforma constitucional que lo habilite también a la reelección presidencial a cambio de aprobar el balotaje o segunda vuelta para la oposición.

Reelección presidencial

Al ser interrogado si una reforma constitucional podría incluir la reelección presidencial, Amarilla manifestó: Por supuesto, pongamos toda la carne en el asador".

“Si quieren un 2028 promisorio para la República del Paraguay, me parece que, habemos políticos que estamos en condiciones de discutir una reforma profunda de la Constitución Nacional”, dijo Amarilla.

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Al expresarle que esto abriría el autoritarismo en el Paraguay, Amarilla sostuvo que ya transcurrieron 40 años desde la salida del dictador Alfredo Stroessner. “Creo que hoy estamos en condición de los paraguayos sensatamente de sentarnos a discutir un marco constitucional renovado”, agregó.

Balotaje contra Payos

El senador liberocartista dijo que el balotaje es una buena alternativa para candidatos del PLRA y la tercera fuerza “midan fuerzas” y el que salga más votado, “entonces naturalmente tendría que tener el acompañamiento de las otras fuerzas políticas”.

“Pueden aparecer varios Payos que finalmente dividan a la oposición paraguaya en el 2028. Entonces, ¿cómo le aplicamos la dosis de antidivisión a los Payos.? Justamente yendo al balotaje”, insistió.

Al mismo tiempo dijo que esto también podría beneficiar a candidatos como Miguel Prieto, en caso de que el candidato liberal salga tercero.