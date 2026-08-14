Bachi Núñez: elevar tope de déficit fiscal “no está mal” si es para medicamentos y rutas

En conversación con medios de comunicación este viernes, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez, presidente del Congreso Nacional, comentó sobre la posibilidad de que el Gobierno plantee revisar la ley vigente de Responsabilidad Fiscal, que establece un tope de déficit fiscal anual equivalente al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El porcentaje anual de déficit fiscal refleja la medida en que los gastos del Gobierno superan cada año lo que ingresa a las arcas del Estado. La ley de Responsabilidad Fiscal establece que el gasto deficitario del Gobierno no puede superar ese porcentaje del 1,5 del PIB.

Sin embargo, la necesidad de cancelar grandes deudas que el Estado mantiene con proveedores –principalmente en los sectores de la salud y la construcción de obras– y la sorpresiva devaluación del dólar estadounidense con relación al guaraní este año causarían que el déficit fiscal equivalga al 3,2 por ciento del PIB en 2026 y al 3,9 por ciento en 2027.

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Ante esa situación, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa la posibilidad de introducir cambios a la ley de Responsabilidad Fiscal, aunque el ministro de Economía, Óscar Lovera, descartó elevar de forma permanente el ‘techo’ del déficit fiscal.

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“Si es por medicamentos, no está mal”

El senador Núñez cree que eventualmente el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para ampliar el límite del déficit fiscal “para honrar las deudas” y opinó que el ‘techo’ se debe elevar si permite al Gobierno tener “maniobrabilidad” para pagar las deudas, comprar medicamentos y construir rutas.

“Las deudas son para desarrollo, para caminos, puentes”, subrayó. “Si es por medicamentos, no está mal”.

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Sin embargo, agregó que “hay que ser responsables en no gastar más de lo que tenemos”.

Evaluación de los tres años del Gobierno de Peña

Teniendo en cuenta que mañana se cumplen tres años desde que Santiago Peña asumió la Presidencia, se le pidió al senador Núñez evaluar cuáles han sido los principales logros positivos y aspectos negativos del actual Gobierno hasta ahora.

Como puntos positivos resaltó la disminución del índice de pobreza en Paraguay durante los últimos años, aunque admitió que parte del crédito por esa reducción debe ir al Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez (2018-2023); y la implementación del programa de alimentación escolar ‘Hambre cero’.

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Como aspectos negativos señaló “cuestiones pendientes” como una ley de “dignificación salarial” para trabajadores de salud, que permita paliar la falta de disponibilidad de recursos humanos en el sistema sanitario paraguayo.