Pedrozo: Diputados también plantean interpelación a ministra de Obras

Un grupo de 14 diputados opositores, a los que se espera se sumen más mañana cuando se presente oficialmente, la interpelación de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, tras el fatídico accidente en Pedrozo (Ypacaraí) que le costó la vida a cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia, tras ser arrollados por un camión desenfrenado que los embistió mientras esperaban en el semáforo.

Esta mañana, en el Senado, también opositores plantearon la interpelación de Centurión, aunque a juzgar por el debate en la Mesa Directiva de la Cámara Alta, empezando por el presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, existen nulas chances de que la citación a la ministra prospere.

En Diputados, el principal impulsor del pedido de interpelación es el diputado y presidente de la Juventud Liberal del Partido Liberal Radical Auténtico, Pedro Gómez, que anunció que esperan sumar más firmas antes de mañana dar entrada a la interpelación.

“Estaba escuchando hace un rato, decía un parlamentario (Bachi Núñez) en el Senado que se le trató de oportunista a algunos. Yo creo que esto no es una cuestión de ningún oportunismo. Que (una de las víctimas) sea o no funcionario del Congreso, sea o no de algún partido político, una persona y una familia están totalmente enlutadas y esto no es una sola vez que ocurrió“, remarcó Gómez.

Esto saliendo al paso de los dichos de Bachi, que sostuvo: “No voy a ser un cuervo que va a cabalgar sobre la muerte. Yo no soy un oportunista, desde el oficialismo impulsamos una emergencia vial. La solución debe ser más integral”.

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Gómez enfatizó que la ministra, que hasta ahora ni siquiera dio la cara -envió a su viceministro- en realidad tiene mucho que responder, ya que si bien no es un problema que atañe solo a este gobieno, sino que se viene acarreando, la soluciones las tiene que plantear ella.

“Yo no sé si la ministra una vez se hizo presente ahí. Entonces, tiene que venir a responderle a la Cámara de Diputados cuál es su plan, por qué no hizo, por qué no se terminó a fin de año esto que se tenía que haber terminado y qué es lo que vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir”, indicó el diputado.

Sostuvo que el proyecto origina de viaducto en la zona se cambió y eso afectó también los plazos, ya que originalmente el paso a desnivel debía estar terminado para finales del año pasado o máximo a inicios de este, pudiendo haberse evitado estas muertes.

“Espero que la familia que fue lastimosamente enlutada, accione y tome medidas directamente contra la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, con nombre y apellido hay que decir. Ella es la responsable de que esto volviera a ocurrir, porque a fin de año estaba previsto que terminara la obra”, insistió Gómez.

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Finalmente, también dijo que el pedido de interpelación permitirá ver quiénes salen a defender “nuevamente a una ministra que para mí es totalmente inoperante, no solamente por este caso que hoy estamos viendo”, a la par de no encontrar explicación para una oposición, ya que recordó a los oficialistas que “una interpelación es para saber justamente cuál es la situación real, en qué nosotros también podemos ayudar”.

Pese a tener entrada mañana, el proyecto no podrá ser tratado, ya que la Ley Nº 164/93 que reglamenta la interpelación obliga a que una vez ingresado el expediente a la Cámara respectiva, el pedido de interpelación indefectiblemente recién podrá se tratado en una sesión siguiente.

Habrá que ver cómo votan los cartistas, que hasta la semana pasada nada más despotricaban contra Centurión por ningunearlos, aunque luego volvieron a darle su apoyo tras prometerles obras en sus departamentos.