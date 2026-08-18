Cartistas rechazan posible interpelación a Centurión argumentando que es “cuestión política”

Tras darse entrada esta mañana al pedido de interpelación a la ministra de Obras, Claudia Centurión, en la Cámara de Diputados, referentes del cartismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el líder de bancada, Miguel del Puerto, y el vicelíder, Alejandro Aguilera, plantearon excusas y trabas en claro rechazo a citar a la ministra con la que apenas la semana pasada estaban enfrentados.

Latorre alegó que su “foco” no está en buscar las responsabilidades políticas, sino en plantear “soluciones”, entre las cuales no contempló, obviamente, el cambio de la ministra Centurión ni siquiera la interpelación de la misma.

“Estamos hablando de alrededor de 80 muertos a través de las décadas. Entonces yo, por lo menos, más que la responsabilidad que va a ser un debate político, porque esto es un debate político en cuanto a la responsabilidad, yo quiero pensar en soluciones para que dejemos de perder vidas paraguayas en ese lugar”, alegó Latorre al ser consultado sobre su postura respecto a la destitución o interpelación de la ministra.

El mismo se limitó a decir que para él las soluciones inmediatas son “suspender ese semáforo y tenemos que hacer que los vehículos de gran porte no pasen por ahí”, que justamente son “soluciones” que hace tiempo debió implementar la ministra.

Basta con una “conferencia de prensa”, según Del Puerto

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel del Puerto, también rechazó rotundamente la posibilidad de una interpelación, e incluso pretendió trasladar a periodistas un rol constitucional que ellos tienen como legisladores, que es el de interpelar a la ministra Centurión.

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“Una interpelación creo que no hace falta. Convocarle a la ministra o con una conferencia de prensa y que, por medio de prensa, pueda aclarar a la ciudadanía lo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, creo que ya es suficiente. La interpelación ya suena a politizar lo sucedido”, alegó Del Puerto.

Se le remarcó que eso no es lo mismo que una interpelación, que tiene rango constitucional; sin embargo, insistió en no usar esa figura.

“A mí me gustaría más una conferencia de prensa de la ministra con todos los medios nacionales y creo que ustedes van a tener las mismas consultas que nosotros podríamos tener del sector político”, sostuvo Del Puerto.

Sin embargo, se le recordó que son ellos los que tienen las facultades de decisión en el país, más allá del rol que puede tener la prensa de cuestionar.

Ante ello, intentó reencaminarse, diciendo que “con interpelación, sin interpelación, con invitación... nosotros tenemos que sentarnos a debatir y buscar una solución, ya sea hablando o no hablando con la ministra, sostuvo.

Plantean reunión a puertas cerradas

El diputado Alejandro Aguilera, vicelíder de la bancada de HC, por su parte, también intentó desviar el pedido de interpelación, planteando “invitar” a la ministra Claudia Centurión ante la mesa directiva de la Cámara Baja.

También pretendió defender a la ministra de Obras, y especuló con la supuesta responsabilidad de jueces en las “trabas” para construir el paso a desnivel en el lugar del accidente al trancar los amparos relacionados con la liberación de la franja de dominio.

En su caso, las especulaciones no son irrelevantes, ya que es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y si acusa de que hubo irregularidades en la actuación de los operadores de justicia, tiene las herramientas para tomar medidas.