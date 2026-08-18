Diputados sanciona en tiempo record préstamo de US$ 286 millones para corredor en feudo de Alliana

Por unanimidad de los 62 diputados presentes, se sancionó el proyecto de ley “que aprueba el Contrato de Préstamo N° PG-P20 suscrito entre la República del Paraguay y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por un monto de hasta yenes japoneses treinta y seis mil trescientos ochenta millones (36.380.000.000), para el financiamiento del proyecto de mejoramiento del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste", tramo entre Misiones y Ñeembucú.

El proyecto tuvo media sanción en Senado apenas el miércoles pasado y el jueves se remitió a Diputados, quienes, sin siquiera analizar en comisiones, (el pleno se constituyó en comisión), lo sancionaron en menos de una semana.

“En tiempo récord, el Corredor Suroeste que unirá Yabebyry con Pilar ya fue aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Agradezco a senadores y diputados por acompañar esta obra largamente esperada por nuestra gente. ¡Seguimos cumpliendo!“, celebró en X rápidamente Alliana.

El contraste con proyectos similares

No se puede evitar notar el fuerte contraste con la situación de hace apenas una semana, donde diputados cartistas trancaron por tres semanas otro préstamo para la construcción de caminos rurales por una pelea con el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar y donde ligó de refilón la ministra de obras, Claudia Centurión, y este, lo aprobaron sin mayor análisis.

Este programa permitirá mejorar la conectividad logística y la eficiencia de transporte en Misiones y Ñeembucú con la construcción de 150 km. de carreteras de Yabebyry a Pilar, incluido el tramo con Cerrito más unos 25,7 km. de tramos urbanos, contemplando además el mantenimiento de los caminos por 5 años, señaló la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, HC).

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A la par de celebrar la aprobación, el diputado de Ñeembucú, Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical), también pidió blindar los fondos para que los recursos no sean desviados.

“Pido que esta línea de crédito a la que va a acceder el Gobierno del Paraguay tenga un reaseguro para que la plata esté atada al proyecto, que no ocurra como ya nos pasó con la defensa costera, que se pide plata para la defensa costera, se hace el anticipo del préstamo y luego se usa para otra cosa. Me encantaría que esta plata, repito, quede atada al proyecto del corredor suroeste Yabebyry-Pilar”, apeló Aguilera.

El legislador también pidió tener en cuenta aspectos técnicos para evitar problemas en una zona que suele quedar anegada, y sobre todo, que no se afecten a los pobladores.

“Este tramo necesariamente tiene que tener las obras de ingeniería para permitir el escurrimiento de las aguas, porque bajo ningún sentido -so pretexto del progreso- podemos castigar a familias o comunidades enteras como consecuencia de la imprevisión en el momento de la construcción”, sostuvo.

El diputado misionero Arnaldo Valdez (PLRA, Frente Radical) por su parte lamentó que no lograron incluir en el trazado el tramo que une Yabebyry- Panchito López, que son unos 9 km aproximadamente.

El proyecto ahora pasa para su promulgación o veto por parte del Ejecutivo.