Repudian insensibilidad de Peña, que dona a Colombia, mientras aquí enfermos se encadenan por remedios

“La generosidad empieza por casa” es una frase conocida, pero aparentemente no para el presidente de la República, Santiago Peña, que se jacta de “solidaridad” con Colombia, recientemente golpeada por un fuerte terremoto, pero que no es menos que el calvario de pacientes oncológicos de nuestro país que tienen que recurrir a la justicia y hasta encadenarse para conseguir medicamentos para pelear por su vida.

“Esta es la situación con la cual hoy se encuentran nuevamente los pacientes con enfermedades oncológicas (...). Hoy con este gobierno de Cartes-Peña, uno hace el amparo (para conseguir medicamentos), pero el amparo no es suficiente. El fallo judicial, la firma de un juez no es suficiente para que vos tengas medicamentos. Tenés que encadenarte frente al Ministerio de Salud Pública, tenés que recurrir a la prensa para que te compren tu medicamento”, lamentó Vaesken.

El mismo expuso el testimonio de un paciente que relató su calvario, que es el de varios otros a nivel país.

“Yo soy un paciente oncológico que está luchando día a día por mi vida. Hoy en día recibí mi medicamento, que solicité por un amparo. Gracias a Dios ya lo tengo en mis manos y voy a seguir con mi tratamiento. Gracias a Dios, primeramente a él, porque gracias a él conseguí esto”, comienza agradeciendo el paciente en el video.

El mismo continúa agradeciendo también a Dios por darle “la fuerza para poder seguir luchando” por conseguir su medicación.

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“Esto lo conseguí gracias a mi perseverancia, gracias a que yo estoy luchando y reclamando y encadenándome para que se me cumpla inmediatamente”, dice el paciente en su testimonio.

Este testimonio se suma al reclamo que hizo el diputado Walter García (Yo Creo), quien reclamó la donación por parte del gobierno de Santiago Peña a Colombia, sin contemplar las necesidades propias de nuestro país.

Billy solicita a Barán situación de amparos para provisión de medicamentos

Vaesken remarcó que lastimosamente, la “generosidad” del gobierno no se aplica en el país y que hasta el “artículo 68 de la Constitución Nacional no vale el derecho fundamental de acceso a la salud, de tener una vida digna, es letra muerta”.

El mismo hizo referencia al “Del derecho a la salud” donde se establece que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes.

Ante esta dura realidad, Vaesken planteó solicitar a la ministra de Salud, María Teresa Barán, “que en 15 días, como dice la Constitución Nacional, nos pueda dar una evaluación de qué hizo en estos 3 años para evitar un amparo judicial, para que los medicamentos no cuesten tan caros al Estado paraguayo y en cuánto tiempo está respondiendo un amparo judicial para la entrega de medicamentos”.

Finalmente, también le reclamó a la mayoría cartista de la Cámara Baja su cuota de responsabilidad, ya que hace dos años planteó aumentar el impuesto al tabaco en solo un 2% para aumentar los recursos para los pacientes oncológicos, pero lo rechazaron.