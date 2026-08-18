Peña donó a Colombia lo que falta en los hospitales del país, dice diputado García

El presidente Santiago Peña anunció el pasado 15 de agosto el envío de 50 toneladas de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos no perecederos a Colombia tras el terremoto de 7,4 de magnitud que devastó varias ciudades.

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Al respecto, el diputado Walter García (YoCreo) durante la sesión de la Cámara Baja cuestionó la desconexión del presidente Santiago Peña con la realidad en el país pues casi a diario en los hospitales públicos y en el Instituto de Previsión Social (IPS) la gente debe sobrevivir a varios terremotos por la falta de medicamentos.

“Esto pasa cuando vos no estás conectado con la realidad de tu país, cuando estás más fuera del país que adentro. Yo no estoy en contra de las donaciones, pero aquí también falta”, indicó Walter García.

Agregó que esa donación enviada a Colombia forma parte de los insumos y alimentos que se necesitan con extrema urgencia en los hospitales del país.

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“Esa misma cantidad de 50 toneladas aquí en Paraguay también se necesita. Esos mismos medicamentos nuestra gente necesita; nuestra gente sufre en los hospitales. Nuestra gente sale a las farmacias externas para comprar lo que vos donaste a Colombia”, fustigó el diputado García.

Terremotos y tsunamis

El diputado García se preguntó de dónde recibe asesoramiento Santiago Peña para donar lo que en nuestro país es una necesidad constantemente. Le instó al presidente a recorrer cualquier hospital del país para ver las carencias diarias de los paraguayos.

“¿Quién le asesora, señor Peña? En todo el país todos los días hay terremotos, tsunamis. Solo basta ir a cualquier hospital para ver cómo nuestra gente está muriendo en los pasillos por falta de medicamentos", se lamentó García.

El parlamentario aclaró que entiende la situación de necesidad de Colombia, pero que primero se deben cubrir las necesidades básicas del país para luego comenzar a donar.

“No iba a decir nada si no faltaran medicamentos en el país, pero la realidad es distinta. Que nos den 10 toneladas, no más en Alto Paraná para que la gente no muera más”, sostuvo García.

Desabastecimiento de medicamentos

Mientras Santiago Peña envía alimentos y medicamentos al extranjero, los compatriotas deben hacer malabarismos para cubrir el alto gasto de bolsillo para conservar o recuperar su salud.

La escasez de medicamentos en el IPS y las deudas millonarias que el Ministerio de Salud tiene con proveedores convierten el derecho a la salud en un privilegio inalcanzable para muchos compatriotas.

Los asegurados del IPS desde enero son obligados a comprar desde insumos más básicos, como un analgésico hasta los más complejos para acceder a una cirugía, y en los hospitales públicos la situación es menos alentadora, por lo cual la ciudadanía debe organizar polladas o pedir donaciones para acceder a un tratamiento médico.