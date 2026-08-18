Política
18 de agosto de 2026 a la - 19:40

Símbolos stronistas: Cartistas intentaron aprobar proyecto, pero opositores dejaron sin quórum la sesión

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) insiste en impulsar su proyecto de reponer la versión stronista de los símbolos patrios.
El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) insiste en impulsar su proyecto de reponer la versión stronista de los símbolos patrios.

El cartismo una vez más intentó atropellar con la aprobación del proyecto de ley que busca modificar el diseño de símbolos patrios en Paraguay impulsado por Yamil Esgaib, sin embargo, para evitar el tratamiento los opositores dejaron sin quórum la sesión.

Por ABC Color

El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), quien desde junio del 2024 intenta modificar el diseño de los símbolos patrios y volver a los utilizados durante la dictadura de Alfredo Stroessner subió hasta el atril a defender su segundo proyecto de ley.

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El cartista insiste en que se necesita reglamentar el diseño de los símbolos patrios, pese a que varias instituciones dictaminaron que el proyecto de ley debe respetar estrictamente la descripción original de 1842.

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El primer proyecto fue aprobado el año pasado por la aplanadora cartista; sin embargo, en la Cámara de Senadores fue rechazado. Tuvo una segunda vuelta donde los diputados oficialistas impusieron su mayoría para ratificarse en su iniciativa stronista y nuevamente tuvo un freno en el Senado.

No conforme con los reiterados cuestionamientos y rechazos, quince diputados colorados volvieron a presentar un proyecto similar y en menos de un mes ya estuvo para su tratamiento.

Incluso hoy, de estar en uno de los últimos lugares en el orden del día, fue adelantado entre los primeros cinco, y para evitar su aprobación, la bancada opositora se retiró del recinto.

Como hubo varios cartistas ausentes, no pudieron mantener el quórum para atropellar con la aprobación.