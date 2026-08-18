Símbolos stronistas: Cartistas intentaron aprobar proyecto, pero opositores dejaron sin quórum la sesión

El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), quien desde junio del 2024 intenta modificar el diseño de los símbolos patrios y volver a los utilizados durante la dictadura de Alfredo Stroessner subió hasta el atril a defender su segundo proyecto de ley.

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El cartista insiste en que se necesita reglamentar el diseño de los símbolos patrios, pese a que varias instituciones dictaminaron que el proyecto de ley debe respetar estrictamente la descripción original de 1842.

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El primer proyecto fue aprobado el año pasado por la aplanadora cartista; sin embargo, en la Cámara de Senadores fue rechazado. Tuvo una segunda vuelta donde los diputados oficialistas impusieron su mayoría para ratificarse en su iniciativa stronista y nuevamente tuvo un freno en el Senado.

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No conforme con los reiterados cuestionamientos y rechazos, quince diputados colorados volvieron a presentar un proyecto similar y en menos de un mes ya estuvo para su tratamiento.

Incluso hoy, de estar en uno de los últimos lugares en el orden del día, fue adelantado entre los primeros cinco, y para evitar su aprobación, la bancada opositora se retiró del recinto.

Como hubo varios cartistas ausentes, no pudieron mantener el quórum para atropellar con la aprobación.