Ejército de Paraguay gestiona donación de vehículos blindados de EE.UU.

El comandante del Ejército paraguayo, general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, en una entrevista con ABC, confirmó que, a través de los canales diplomáticos de rigor, la institución castrense gestiona la donación de vehículos tácticos blindados de Estados Unidos de América (EE.UU.).

Se trata del denominado MRAP (Protegido contra minas y emboscadas, por sus siglas en inglés). Es un vehículo táctico blindado de Estados Unidos diseñado para proteger a los soldados contra minas terrestres, emboscadas y artefactos explosivos improvisados.

Su característica principal es el casco inferior en forma de V, que desvía la fuerza de las explosiones hacia los lados.

El Gral. Rodríguez refirió que el MRAP está operable y reacondicionado. Indicó que el pedido contempla 20 vehículos.

El jefe militar informó que la donación es parte del programa EDA (Excedentes de Material de Defensa, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Conforme a los datos, es un mecanismo regulado por la Ley de Asistencia Exterior, mediante el cual el Departamento de Defensa norteamericano, transfiere equipos militares sobrantes a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, ya sea en calidad de donación o a un precio reducido.

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La cooperación de EE.UU. está destinada a iniciativas de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, como la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, de acuerdo a datos oficiales.

Consultado cuántos llegarían al país, el general Rodríguez estimó que en el primer semestre del 2027. El jefe militar aclaró que la llegada depende de la disponibilidad logística del gobierno de Estados Unidos.

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Vehículos tácticos multipropósito

Por otra parte, el comandante del Ejército paraguayo, general de Ejército Manuel Rodríguez, informó que en paralelo, la institución castrense solicitó al gobierno de Estados Unidos la donación de 50 vehículos tácticos multipropósito. De los cuales 20 son los denominados Humvee.

Indicó que el pedido se realizó en febrero de este año.

Conforme a los datos, el Humvee (Vehículo de Ruedas Multiusos de Alta Movilidad, por sus siglas en inglés), es un vehículo militar ligero por excelencia desarrollado por la compañía estadounidense AM General en la década de 1980.

El general Rodríguez también informó que se gestionan la donación de equipos militares y de tecnología.

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Destacan acuerdo Sofa

El general Rodríguez destacó que la cooperación con EE.UU. es parte de la alianza con el país del norte. Aludió al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que firmó Paraguay con la administración Donald Trump y que está vigente desde marzo de este año.

Conforme a datos oficiales del Ministerio de Defensa Nacional, la cooperación de EE.UU. en el marco de SOFA, supera los US$ 32 millones. La cooperación norteamericana contempla los programas: Resiliencia y Seguridad Fluvial; Respuesta a Crisis y Contingencias y Ciberdefensa y Ciberseguridad.

La asistencia está destinada a iniciativas de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, refiere el informe oficial.

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Esperan llegada<b> </b>de 20 Urutu del Brasil

El comandante del Ejército paraguayo, general de Ejército Manuel Rodríguez, informó que con la República Federativa del Brasil, está en proceso la donación de pasarelas flotantes de más de 100 metros de extensión, además de vehículos militares (tanquetas con cañones).

Además, está en estudio en el Parlamento la donación de 20 vehículos blindados (Urutu).

De acuerdo con los datos de la página especializada defensa.com, los blindados Engesa EE-11 Urutu,forman parte de un programa de cooperación militar orientado a fortalecer la capacidad operativa y la interoperabilidad entre ambos países y que se añadirán a los 12 que ya tenían en servicio, además de 28 EE-9 Cascavel.

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Tratativas con Taiwán

En otro momento, el general Manuel Rodríguez informó que también están en marcha las gestiones con el gobierno de Taiwán para la donación de vehículos tácticos y para su uso administrativo.

El jefe militar refirió que los vehículos administrativos son para el traslado de personal, como buses.

martin.riveros@abc.com.py