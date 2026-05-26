Gobierno reactiva programa con EE.UU. contra vuelos irregulares y narcotráfico

En conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el Poder Ejecutivo, con presencia del encargado de negocios de Estados Unidos de América (EE.UU.) Robert Alter, se anunció que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto N° 6057, que reactiva el programa “Cielo Guaraní Soberano”. El programa apunta a articular el trabajo de varias instituciones de seguridad a fin de combatir el narcotráfico que se mueve través de vuelos irregulares, y lograr la captura de los responsables en tierra.

El anuncio se da a pocos días de la promulgación de la ley que aprueba el memorando de entendimiento con Estados Unidos para la compra de equipos y servicios de defensa. La normativa habilita procedimientos especiales y excluidos para las contrataciones vinculadas a programas militares estadounidenses.

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El documento es complementario al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), entendimiento de cooperación con EE.UU.

En su artículo 1, el decreto establece que el “objetivo general es coordinar las tareas de los distintos organismos y entidades del Estado en el fortalecimiento de las capacidades preventivas, operativas e investigativas para la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, para asegurar el combate eficaz de vuelos irregulares, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos, garantizando así la seguridad y la soberanía nacional”.

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El artículo 3 indica que la Comisión “deberá elaborar un Programa Nacional que contendrá la asignación de responsabilidades de cada una de las instituciones que la componen, conforme con sus respectivas competencias, así como los procedimientos de coordinación dispuestos en el presente Decreto, para asegurar así el logro de los objetivos propuestos de combatir los vuelos irregulares, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y garantizar la soberanía aérea nacional plena”.

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Integran la comisión:

-Ministerio de Defensa Nacional

-Ministerio del Interior

- Comando de las Fuerzas Militares Ejército Paraguayo

-Armada Paraguaya

- Fuerza Aérea Paraguaya

- Comando de Operaciones de Defensa Interna

-Policía Nacional

-Secretaría Nacional Antidrogas

-Secretaría Nacional de Inteligencia

-Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

-Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

-Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

- Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados

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Programa se creó en el 2015

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Gral. del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, informó que el decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2020. Señaló que el programa utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. Dijo que la reactivación contará con nuevos radares que se adquirirán de EE.UU. y que estarán operativos a inicios de 2027, además de la participación de los aviones Super Tucano adquiridos del Brasil para la interceptación de los vuelos irregulares a un costo total de US$ 101 millones, mediante un préstamo descontado de Itaipú.

En otro momento, Fullaondo recordó que el programa “Cielo Guaraní Soberano” tiene su origen en la oficina de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de EE.UU, que tiene su sede en Key West, Florida. “Es una doctrina que ha sido implementada a través de esa oficina de los Estados Unidos. Nosotros acá ya se inició este programa en el 2015, por algún motivo paró, y se desactivó el programa. Y hoy día nosotros estamos volviendo a activar. Creemos que, la mejor forma de combatir el narcotráfico es el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad del Estado. El trabajo consiste en que cada institución haga su trabajo conforme a su jurisdicción y atribuciones en su área”, expresó el jefe militar.

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El general Fullaondo señaló que para la interceptación de aeronaves irregulares, se necesita la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a despegar.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Gral. (R) Óscar González, indicó que es “una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente, al narcotráfico”.

Las autoridades recordaron, además, que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permiten la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.

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“Hombro a Hombro”, dice diplomático de EE.UU.

En tanto, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, señaló que en el marco de la cooperación internacional, Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

“Cuando el aliado tiene una visión así integrada y clara, eso nos permite sentarnos a la mesa e identificar el granito de arena que nosotros podemos aportar para hacer avanzar los objetivos y esa visión paraguaya. Y es lo que se hizo en este caso. Entonces estamos trabajando hombro a hombro, como bien mencionó anteriormente, con la venta de ese sistema de radar, con asesoramiento técnico y con el compartir de información y mejores prácticas sobre estos asuntos para que la visión y los objetivos paraguayos se logren”, manifestó el diplomático norteamericano.

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Paraguay: Sin ley de derribo

La actual legislación paraguaya no permite el derribo, pero los Super Tucano de la FAP pueden responder si existen amenazas latentes.

En su momento, la Embajada de EE.UU. en Paraguay opinó que está en contra de una ley de derribo de aviones ilegales. Argumentó que está en contra de estándares internacionales.

La postura contra el derribo de aeronaves del crimen organizado no es nueva. El 13 de junio de 2022, la Embajada norteamericana advirtió al Senado paraguayo que, de aprobarse la ley de derribo de aviones, cesaría la cooperación norteamericana en materia aeronáutica.

En julio de 2025, la Embajada de EE.UU. volvió a pronunciarse respecto a la intención de algunos sectores políticos en el Parlamento sobre una ley de derribo. En ese entonces, la sede diplomática expresó. “Acompañamos al Paraguay en su compromiso con la protección del espacio aéreo y adhesión a los estándares internacionales, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, refiere el posteo en X.