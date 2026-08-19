“Bachi” Núñez sobre pedido de interpelación a ministra de Obras: “Queremos solución, no show”

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, no quiso apuntar como la única responsable a la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, respecto al accidente en Pedrozo, que dejó seis muertos.

Núñez evitó responsabilizar directamente a la titular del MOPC y sostuvo que son varias las instituciones y actores involucrados en la situación de la zona.

“Desde mi punto de vista, en esa zona y varias del país, hay varias instituciones involucradas: para empezar el MOPC, la Municipalidad de la zona, el Poder Judicial -porque se enlenteció todo el proceso de expropiación- y la empresa adjudicada”, declaró.

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Ofuscado por consulta sobre funcionarios fallecidos

El titular del Congreso agregó que en casos similares se habla de negligencia y se mostró ofuscado cuando se le recordó que dos funcionarios del Congreso fallecieron en el accidente.

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“No tiene que morir un funcionario ni una persona, sea funcionario o no”, expresó.

Reclamos deben alcanzar a varios gobiernos

Asimismo, Núñez refirió que los reclamos por las obras faltantes en la zona deben realizarse tanto a los gobiernos anteriores como al actual.

En ese sentido, defendió nuevamente a la ministra al señalar que no es la única responsable y que existen responsabilidades compartidas.

Afirmó que, inclusive, los legisladores son responsables porque no existe una ley de inspección técnica vehicular y de seguro ante siniestros contra terceros.

“Todos tenemos el grado de responsabilidad. También los legisladores: no tenemos una ley de inspección técnica vehicular como corresponde, tampoco una ley de seguro obligatorio de accidente contra terceros. Vos pagás G. 10 mil y ya tenés una moto”, mencionó.

“Bachi” Núñez: “Lo que queremos es solución, no show”

Con relación a un eventual pedido de interpelación a Centurión, Núñez refirió que ello puede ser presentado en paralelo. No obstante, resaltó: “Lo que queremos es solución, no show”.

Consultado si no corresponde, por la gravedad del hecho, interpelar a la ministra antes que una convocatoria a reunión, dio una respuesta evasiva. “Me parece más grave que cuatro paraguayos por día estén falleciendo”, declaró.

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Senado convocará a Claudia Centurión

“Bachi” Núñez tampoco quiso opinar sobre la denuncia penal contra Centurión, anunciada por su colega liberal Éver Villalba.

“Nosotros debemos conocer a profundidad lo que pasó”, refirió Núñez y apuntó que convocarán a la ministra para que brinde explicaciones ante los senadores.

La convocatoria a la ministra del MOPC sería para el próximo lunes durante la reunión de Mesa Directiva del Senado o posteriormente a la misma. Núñez agregó que el encuentro será transmitido.