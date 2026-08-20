Elecciones: Camilo Pérez presenta su plan para Asunción con foco en Artigas, seguridad y el Centro Histórico

El candidato colorado a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, presentó este jueves su plan de gobierno y al equipo técnico que, según anunció, lo acompañará si gana las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Entre sus principales propuestas aparecen la reparación de la avenida Artigas, una Policía Municipal de Cercanía y la recuperación del Centro Histórico.

El discurso, sin embargo, se instala sobre una realidad incómoda: la Municipalidad de Asunción llega a las elecciones con una delicada situación financiera, después de años de administraciones coloradas. Por eso, más allá de las promesas de nuevas obras y programas, uno de los principales desafíos para quien asuma será determinar de dónde saldrán los recursos para ejecutarlas.

Pérez aseguró que su equipo está compuesto por 31 personas que trabajan ad honorem y que provienen principalmente del sector privado. La intención, según explicó, es combinar experiencia política con conocimiento técnico.

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Artigas vuelve al centro de las promesas

Entre las primeras medidas anunciadas por Pérez aparece la reparación de la avenida Artigas. El candidato afirmó que conversó con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, sobre el proyecto.

Según dijo, existe un compromiso para que durante este año se realice la licitación y que las obras comiencen en el primer semestre del próximo año.

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“Es un compromiso real”, sostuvo Pérez, quien confirmó que la intervención será una prioridad de su eventual administración.

El punto genera, no obstante, una primera pregunta sobre los límites de la promesa: la obra de Artigas corresponde al Ministerio de Obras Públicas y no a la Municipalidad. Pérez reconoció expresamente que el financiamiento estará a cargo del MOPC.

Por tanto, una eventual administración municipal tendría que coordinar con el Gobierno central y resolver, además, cómo afrontar los efectos que una obra de esa magnitud tendrá sobre el tránsito capitalino.

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Una Policía Municipal y más gasto

Pérez también anunció la creación de una Policía Municipal de Cercanía, cuya función sería recorrer los barrios, proteger plazas y parques y reforzar la presencia municipal.

El candidato planteó la iniciativa como una respuesta al reclamo ciudadano por mayor seguridad. Sin embargo, la propuesta abre otro interrogante para una comuna financieramente comprometida: cuánto costará crear y sostener esta nueva estructura y de qué partida saldrán los recursos.

Pérez no detalló cuánto demandaría el proyecto ni cómo se financiaría.

La cuestión no es menor. Una nueva estructura municipal implica personal, equipamiento, capacitación y gastos operativos permanentes. Todo esto deberá incorporarse a un presupuesto que ya enfrenta importantes restricciones.

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“Policía Municipal de Cercanía”

Otra de las propuestas anunciadas por Pérez es la creación de una Policía Municipal de Cercanía, una figura que, según explicó, tendrá como objetivo mantener presencia en los barrios y proteger los bienes municipales.

El candidato aclaró que la función planteada estaría vinculada principalmente con el cuidado de plazas, parques y otros activos de la Municipalidad. También apuntó a una mayor presencia municipal en las zonas consideradas estratégicas.

“Queremos que las familias estén protegidas”, sostuvo.

La propuesta se vincula además con uno de los ejes centrales de su campaña: la recuperación del Centro Histórico de Asunción, zona que atraviesa desde hace años un proceso de deterioro, pérdida de actividad comercial y abandono de numerosos inmuebles.

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Centro Histórico: promesas de incentivos tributarios

Otro de los ejes anunciados es la recuperación del Centro Histórico de Asunción. Pérez sostuvo que buscará fomentar la inversión privada mediante medidas impositivas.

“Vamos a ser bastante agresivos con las medidas que vamos a tomar”, afirmó.

La propuesta apunta a revertir el deterioro de una zona que lleva años esperando una recuperación integral. El problema es que los incentivos tributarios también pueden significar menores ingresos para una Municipalidad que necesita fortalecer su recaudación.