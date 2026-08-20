Fuerza Aérea: El quinto avión Super Tucano llega mañana a Paraguay

El comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Julio Fullaondo, en diálogo con ABC semanas atrás, estimó que inicialmente estaba previsto que este mes llegarían al país los dos últimos aviones A-29 Super Tucano, de los seis en total del mismo modelo, adquiridos del Brasil por más de US$ 100 millones. La razón fue que, por cuestiones administrativas del fabricante, se demoró la entrega.

El A-29 Super Tucano es fabricado por la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer).

Para concretar la operación, Paraguay recurrió a un financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. El préstamo es descontado de Itaipú, conforme a los datos oficiales.

El contrato de préstamo se firmó el 19 de noviembre de 2024 por un monto de hasta US$ 101.606.009,02. El crédito fue estructurado a un plazo total de 12 años, con 9,5 años de amortización, distribuidos en 19 cuotas semestrales, y una tasa fija anual de 4,56%.

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Llega mañana el quinto Super Tucano

La FAP informó que el acto de recepción del A-29 Super Tucano se llevará a cabo mañana 21 de agosto a las 09:30 en la Primera Brigada Aérea en Luque. De esta manera la aeronave se sumará a los otros cuatro aviones del mismo modelo, adquiridos a Embraer, destinados a operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

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La llegada del sexto y último Super Tucano, con lo cual se completará la flota, se prevé para el 30 de setiembre, según fuentes oficiales.

En su momento, el comandante de la FAP, general del Aire Julio Fullaondo Céspedes, informó que la demora del arribo de las dos últimas aeronaves se debió a un atraso en la línea de producción de un proveedor. Se trata del asiento inyector, cuyas piezas se importan de Europa, concretamente del fabricante Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.

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Especificaciones técnicas

El A-29 Super Tucano es una aeronave de combate ligera, reconocida mundialmente por su versatilidad y eficacia en diversas misiones, incluyendo: 1. Patrullaje: capaz de realizar misiones de vigilancia y control del espacio aéreo.2. Apoyo Aéreo Cercano: efectiva en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres. 3. Entrenamiento: ideal para la formación de nuevos pilotos en técnicas de combate y maniobras aéreas, y 4. Capacidad de Interceptación.

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El avión posee, además, lanzadores de bengalas, escudos externos, telémetro láser e incluso la capacidad de emplear bombas guiadas por láser, una cámara que brinda imágenes convencionales y térmicas, y gafas de visión nocturna.