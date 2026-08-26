“No hay plata”, dice senador cartista Antonio Barrios ante reclamo de médicos

Hoy es el tercer día de la huelga de médicos a nivel nacional que realizan tras la falta de respuestas por parte de la propia ministra de Salud, María Teresa Barán, ante sus reclamos.

Los trabajadores de salud exigen un reajuste salarial, considerando que sus salarios quedaron congelados desde el 2012, además del reabastecimiento de todos los servicios de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública ante una severa crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos, la desprecarización de miles de médicos contratados hace más de diez años y el pago correspondientes por trabajar feriados.

El senador colorado cartista, Antonio Barrios, quien además fue ministro de salud durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), fue consultado sobre la situación de los médicos, a lo que respondió que “no hay plata”.

“Y lastimosamente la respuesta es: no hay plata. Es un pedido que podría ser justo, pero es de imposible cumplimiento, así que hay que tener paciencia. Yo creo que hay que apostar a otras cosas, hay que apostar a la carrera sanitaria, hay que buscar otra forma de remuneración, hay que premiar a los médicos que están especializados y que han hecho una carrera diferente y hay que saber diferenciar el salario entre todos ellos”, sostuvo.

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Reajuste de salario de médicos con emisión bonos

Consultado sobre si es que se podría realizar el reajuste del salario a los médicos (que sería de aproximadamente US$ 150 millones) con emisión de bonos o con el proyecto de redireccionamiento planteado por el senador con el que buscan redirigir G. 500.000 millones destinados a publicidad, para la compra de medicamentos, respondió que este último está en estudio en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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“El proyecto está siendo evaluado por el Ministerio de Economía. A ver, eso no era para deuda, nuestro proyecto era realmente para medicamentos y recortes de gastos, ellos tienen que enviarnos a nosotros dónde podemos cortar y cuáles son los presupuestos aún no obligados para poder decir ‘contamos con esta cantidad’. Todo ya está obligado, por supuesto que no va a haber, pero tiene que haber un poquito por ahí, tiene que haber un poquito de cosas que podamos hacer”, refirió.

Sobre la gestión de María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud, la cual es duramente cuestionada por el desabastecimiento del sistema de salud pública y la actual crisis con los médicos, dijo que “es muy difícil trabajar cuando no hay recursos”.

“Si uno no le da al ministro las herramientas correspondientes para poder hacer las cosas es bastante complicado. Y lastimosamente los ministros, porque a mí me tocó también ser ministro, no somos los proveedores de dinero, de otra parte viene el dinero para que podamos llevar adelante la compra de medicamentos, la compra de insumos, de equipos. Así que es una situación muy difícil”, sostuvo.

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Barrios apoya designación de Laterza

Hoy se trataría en la sesión de la Cámara de Senadores el acuerdo constitucional necesario para designar a Estefanía Laterza como nueva embajadora de Paraguay ante Estados Unidos, quien ya cuenta con el placet del país norteamericano y con el apoyo del oficialismo.

Barrios confirmó que convocaron a la futura embajadora al pleno y afirmó que su designación cuenta con un programa amplio que da continuidad a lo que hizo en su momento el exembajador y actual senador Gustavo Leite, programa que estaría especialmente enfocado en trabajar en inversiones que puedan llegar a nuestro país y cambiar nuestra situación económica “en una por forma significativa y considerable”.

Para Barrios, Laterza cuenta con un perfil “perfecto”, ya que consideró que es una persona muy preparada, a quien describió como “brillante”, con mucho conocimiento en diplomacia, con más de 30 años de carrera dentro de la estructura diplomática del país y quien ocupó cargos en otros estamentos no gubernamentales.

Sobre el reclamo que los presidentes de seccionales realizaron al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes sobre la designación de Laterza, dijo que entienden la disconformidad, “pero tenemos que apostar por la excelencia y estamos enviando una embajadora que tiene un perfil excelente”. También se le preguntó si la disconformidad de los seccionaleros influiría en la designación.

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“No va a incidir absolutamente nada, porque lo que estamos buscando justamente es al más capaz. Dentro del Partido Colorado existe gente muchísimo más capaz, pero en este momento la Cancillería propuso a Estefanía Laterza, así que nosotros apostamos por ella y yo creo que no vamos a tener mayores problemas en el pleno y va a ser nominada. Ella va a cumplir lo que dice el Poder Ejecutivo y va a seguir las normas que dicte el presidente Peña”, aseguró.