Senado analiza acuerdo sobre créditos de carbono entre Paraguay y Singapur

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores ingresó el 19 de agosto pasado el pedido del Poder Ejecutivo que solicita la aprobación del “Acuerdo de Implementación conforme al artículo 6 del Acuerdo de París entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República del Paraguay”, suscrito en el país asiático, el 23 de mayo de 2025.

La firma del acuerdo estuvo a cargo del ministro de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, y del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay, Rolando de Barros Barreto.

El objetivo principal del acuerdo es establecer un marco legal para la generación y transferencia bilateral de créditos de carbono derivados de proyectos de mitigación del cambio climático, indica la cartera estatal.

En cuanto al beneficio comercial, los datos oficiales indican que el entendimiento permitirá que las empresas de Singapur adquieran créditos de carbono paraguayos para cumplir con sus metas ambientales y obligaciones tributarias locales.

Según datos oficiales, el acuerdo representa el séptimo compromiso internacional asumido por Singapur en materia de cooperación climática, tras iniciativas similares con países como Papúa Nueva Guinea, Ghana, Bután, Perú, Chile y Ruanda.

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El documento establece un marco de acción para la generación y transferencia de créditos de carbono derivados de proyectos de mitigación que cumplan con estándares de calidad y sostenibilidad. Los desarrolladores de proyectos podrán acogerse a este mecanismo para implementar iniciativas que contribuyan a la reducción de emisiones y al desarrollo sostenible, en línea con las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo de París.

Este acuerdo, según el Mades, permitirá canalizar financiamiento hacia proyectos de mitigación adicionales en Paraguay, contribuyendo a la lucha global contra el cambio climático y promoviendo beneficios tangibles para las comunidades locales, incluyendo empleo, desarrollo social y reducción de la contaminación ambiental.

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Justificación del Ejecutivo

En la nota firmada por el presidente de la República, Santiago Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, dirigida al titular del Senado, Basilio Núñez, en la cual solicitan el acuerdo de la Cámara Alta, indica que el entendimiento con Singapur.

El documento bilateral está actualmente en estudio en comisiones de la Cámara Alta. Con el dictamen de rigor, el pleno del Senado debe analizar y otorgar o no el acuerdo. Luego, el entendimiento debe tener también el visto bueno de la Cámara de Diputados.

La nota del Ejecutivo indica que el acuerdo con el país asiático tiene el objetivo de establecer un marco bilateral para la autorización de actividades de mitigación y la autorización y transferencia de ITMOs (unidades de reducción o remoción de emisiones de gases de efecto invernadero que los países pueden intercambiar de forma bilateral bajo el Artículo 6.2 del Acuerdo de París), generados a partir de aquellas para uso en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) u otros fines de mitigación internacional de conformidad con el Artículo 6 del Acuerdo de París.

“En ese sentido, la República del Paraguay, en su calidad de Parte del Acuerdo de París, ha asumido compromisos concretos para contribuir a la mitigación del cambio climático, fortalecer la resiliencia de sus sistemas productivos y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible”, refiere la nota.

El Poder Ejecutivo señala que, en este marco, el Artículo 6 del Acuerdo de París establece mecanismos de cooperación internacional que permiten a los países “implementar acciones de mitigación de manera colaborativa, promoviendo una mayor ambición climática global y facilitando el acceso a financiamiento, tecnología y capacidades”.

“Particularmente, el enfoque previsto en el Artículo 6.2 habilita la transferencia internacional de resultados de mitigación (ITMOs), bajo estrictos principios de transparencia, integridad ambiental y prevención de la doble contabilización, constituyéndose en una herramienta clave para canalizar inversiones hacia países con alto potencial de mitigación, como el Paraguay”, consigna la nota del Ejecutivo.

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Ejecutivo indica que acuerdo posicionará al Paraguay

En su nota al Senado, el Ejecutivo refiere que el instrumento permitirá posicionar al Paraguay como un “actor relevante en los mercados internacionales de carbono, consolidando su rol como hub regional de soluciones basadas en la naturaleza y mitigación de alta integridad; atraer inversión internacional directa hacia sectores estratégicos como el forestal, agropecuario, energético y de gestión de residuos; promover la transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades, en línea con los compromisos del Acuerdo de París”.

Además, según el Ejecutivo, generará “beneficios económicos, sociales y ambientales, incluyendo la creación de empleos verdes y el desarrollo territorial sostenible”.

“Uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de referencia es la garantía de la integridad ambiental, asegurando que las reducciones de emisiones sean reales, medibles, verificables y adicionales, estableciéndose que las actividades de mitigación deberán cumplir con las directrices internacionales del Artículo 6.2 y las normativas nacionales de ambas Partes, la implementación de mecanismos de ajustes correspondientes para evitar la doble contabilización de reducciones de emisiones, se contará con sistemas de registro y trazabilidad que permitan el seguimiento completo del ciclo de vida de los créditos de carbono y se garantizará la transparencia mediante la publicación de información relevante y el cumplimiento de los requerimientos del marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París”, señala el documento.

Agrega que el acuerdo incorpora principios vinculados a la protección de los derechos humanos, la equidad de género, la participación de comunidades locales y la conservación de la biodiversidad, asegurando una implementación alineada con estándares internacionales.

El acuerdo plantea un Comité de supervisión

Igualmente, el Ejecutivo indica que prevé la creación de un Comité Conjunto bilateral, responsable de supervisar la implementación, aprobar actividades de mitigación y establecer lineamientos técnicos y operativos. Por parte del Paraguay, las autoridades competentes serán el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria y Comercio.

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“Es de mencionar que la implementación de este instrumento bilateral contribuirá directamente al cumplimiento de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) del Paraguay, al facilitar la ejecución de actividades de mitigación a escala y movilizar recursos adicionales, permitiendo integrar la acción climática con políticas de desarrollo sostenible, promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, impulsar modelos productivos resilientes y bajos en emisiones y generar ingresos asociados a los mercados de carbono, fortaleciendo la economía nacional”, apunta el documento.

Finalmente, el Poder Ejecutivo indica en su misiva al Senado que “nuestro país cuenta con ventajas comparativas claras como ser amplio capital natural y ecosistemas con alto potencial de mitigación; experiencia en mecanismos de desarrollo sostenible y servicios ambientales; marco normativo en consolidación, incluyendo la Ley de Créditos de Carbono y compromiso institucional con la transparencia y la integridad ambiental”.

martin.riveros@abc.com.py