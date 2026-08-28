Peña confirma a Servín Blaires miembro de la Diben por la ANR

El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó el decreto N° 6693, fechado este 28 de agosto, por el cual confirma a Luis Alberto Servín Blaires como miembro titular de la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben). El cargo es en representación de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El mandatario nombró a Servín Blaires en la Diben el 30 de agosto de 2023. Se trata del exministro de Repatriados durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). Años antes fue síndico en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Actualmente, Servín Blaires, es además, director general del Centro de Capacitación Técnica Superior y de Formación Laboral “Gral. Bernardino Caballero” del Partido Colorado, presidido por Horacio Cartes, también líder del movimiento Honor Colorado.

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¿Qué dice la ley?

La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social es administrada por un Consejo de Administración integrado por cinco miembros, representantes de partidos políticos y de la Conferencia Episcopal Paraguaya, surgidos de una terna, de la cual el Poder Ejecutivo nombra por Decreto a cada uno de ellos.

El Poder Ejecutivo designa directamente al director general de la institución de acuerdo con la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado”.

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Integrantes actuales

El actual director general y presidente del Consejo de Administración de la Diben es el exdiputado colorado cartista Félix Fernando Ortellado Zorrilla.

El médico cirujano y urólogo fue confirmado en el cargo este mes, para un segundo período de tres años al frente de la institución mediante el Decreto N.º 6579.

Los demás miembros son Gilberto Maldonado Coronel, en representación del Partido Patria Querida, nombrado el 9 de enero de 2019; y Arnaldo Andrés Rojas Feris (exdiputado), en representación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), nombrado el 6 de setiembre de 2023.

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En tanto, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) no tiene representante desde el 19 de marzo del 2018.

También integran el consejo, el representante de la Contraloría General de la República, Fernando Ruiz Díaz Aristiqui, y el asesor jurídico institucional de la Diben, Gustavo Darío Morínigo Navarro.